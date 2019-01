Von Schraube bis Frontscheibe - rund 30.000 Pakete werden bei Granit Parts, einem Unternehmen der inhabergeführten Fricke Gruppe mit Hauptsitz im niedersächsischen Heeslingen, pro Tag europaweit versendet. Der Großhändler für Ersatzteile in der Landtechnik verschickt zwei Drittel aller Sendungen im Paket. Beim Verpacken von Produkten in Kartons ist Füllmaterial wichtig, um das Versandgut beim Transport zu schützen. Ob klein und schwer oder groß und leicht: An 64 Packplätzen arbeiten Mitarbeiter und sorgen dafür, dass die Ersatzteile für Traktor, Baumaschine oder Rasenmäher sicher für den Transport verpackt sind."Sowohl hoch fragile Glasscheiben als auch widerstandsfähige Metallteile müssen gut geschützt verpackt werden", erklärt Michael Ueltzen, Schichtleiter Warenausgang bei Granit Parts. "Bis 2017 hatten wir diese in Kartons mit Papiereinlagen, Luftbeuteln oder Luftpolsterfolie versandt. Das Verpacken war sehr manuell: unsere Mitarbeiter mussten das Papier oder die Luftbeutel selbst aus dem Spender ziehen und abreißen. Wir wollten jedoch die Zuverlässigkeit der Verpackungen verbessern und gleichzeitig die Produktivität der Verpacker in unserem Logistikzentrum erhöhen."

Maßgeschneiderte Verpackungskonzepte von den Experten

Gemeinsam mit Antalis Verpackungen hat Granit Parts innerhalb eines Jahres im laufenden Betrieb die Verpackungskette analysiert und optimiert. Die Herausforderung bestand darin, eine schnellere, sicherere und vollständig am Arbeitsplatz integrierte Polsterlösung mit Papier umzusetzen. Ganz oben auf der Wunschliste der Modernisierung standen die Verkürzung der Prozesszeiten sowie die Optimierung von Abläufen. Aber auch die Ergonomie der Arbeitsplätze sollte verbessert werden. Antalis Verpackungen entwickelte 2017 verschiedene Lösungskonzepte auf Basis der bestehenden Fördertechnik, Maschinen und Packmittel und visualisierte ...

