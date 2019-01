PITTSBURGH, die Lösung zur Lieferantenintegration des Unternehmens eingeführt hat, um neue Omnichannel-Initiativen zu unterstützen. Die in die Business-System Oracle Fusion und NCR Counterpoint integrierte Plattform wird Lolli and Pops dabei helfen, die Beziehungen zu Lieferanten und führenden Großhändlern auszubauen.



"Wir waren auf der Suche nach einem System, das uns dabei hilft, arbeitsintensive Prozesse zu automatisieren und dabei bestimmte Geschäftsregeln zu unterstützen", sagte Siva Dharmaraj, Director of Technology bei Lolli and Pops. "Dies war ein Muss für unsere Omnichannel-Programme. Nur TrueCommerce konnte alle unsere Bedingungen erfüllen."

"TrueCommerce erfindet seine Produktfamilie neu, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftstätigkeit in alle Richtungen auszudehnen", sagte Ross Elliott, President von TrueCommerce. "Das ist, was zukunftsorientierte Unternehmen wie Lolli and Pops bei der Gestaltung der Strategien für ihre Lieferkette im Auge haben. Wir freuen uns, dass dieser führende Einzelhändler unseren Ansatz wertschätzt und unsere Plattform für den Ausbau seines Handelsnetzwerks ausgewählt hat."

OneTime ist Teil der TrueCommerce Foundry-Plattform, einer umfassenden Palette von Unified Commerce-Diensten und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander verbindet. Diese Plattform revolutioniert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem sie Unternehmen dabei unterstützt, ihre Omnichannel-Initiativen dank Unternehmens-P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, gemeinschaftlicher Lagerauffüllung, intelligenter Auftragsabwicklung, funktionsübergreifender Analytik und Produktinformationsmanagement bestmöglich zu nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.truecommerce.com/foundry

Über Lolli and Pops

Lolli and Pops, Inc. ist ein auf Premiumprodukte spezialisierter Masseneinzelhändler, der eine Auswahl an Konditoreiwaren, Süßigkeiten und Geschenken aus der ganzen Welt anbietet. Mit Stand vom Dezember 2018 betreibt das Unternehmen 69 Geschäfte in den Vereinigten Staaten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der 111 Ellis Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94102, USA, wo es im Jahr 2012 gegründet wurde.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist der umfassendste Weg, um Ihr Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg zu vernetzen. Es umfasst alles von elektronischem Datenaustausch über Bestandsmanagement, Auftragsabwicklung, digitale Storefronts und Marktplätze bis hin zu Ihrem Geschäftssystem und dem, was als nächstes kommt. Um auf dem dynamischen globalen Markt von heute einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Zu oft bedeutet dies jedoch zu viele Lösungen und zu viel Administrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter, besser unterstützt und besser auf das vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt. Aus diesem Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen - von Startup- bis hin zu Global Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com .