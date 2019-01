Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Hella auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Lichttechnikherstellers für das zweite Quartal habe die Bestimmungsfaktoren für seinen positiven Anlagehintergrund untermauert, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei einem verlangsamten Wachstum und steigenden Entwicklungskosten hob der Experte weiterhin solide Margen und die Tendenz bei den Barmitteln positiv hervor. Er hält die operativen Sorgen der Investoren für übertrieben./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-01-14/14:04

ISIN: DE000A13SX22