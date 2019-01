Osnabrück (ots) - Aus aktuellem Anlass warnt die Kaffee Partner GmbH vor mutmaßlich betrügerischen Seiten im Internet. Auf der Homepage https://kafelia.de/ werden Kaffeeautomaten und Kaffeeprodukte zum Online-Kauf angeboten. Im Impressum sind Kontakt-Daten der Kaffee Partner GmbH angegeben. Die Kaffee Partner GmbH stellt hiermit klar, dass es sich bei der Kafelia GmbH weder um ein zur Kaffee Partner Gruppe gehörendes Unternehmen handelt, noch die Kaffee Partner GmbH und die Kafelia GmbH oder hinter ihr stehende Personen in irgendeiner Form geschäftlich zusammenwirken. Die Kaffee Partner GmbH distanziert sich ausdrücklich von dem unseriösen und mutmaßlich betrügerischen Geschäftsgebaren der Kafelia GmbH und wird umgehend juristische Schritte hiergegen einleiten.



"Wir empfehlen allen Verbrauchern bei Online-Käufen einen kritischen Blick auf die Anbieter-Seiten zu werfen. Ein Hinweis auf Fake-Seiten ist beispielsweise, wenn Güte-Siegel auf der Homepage nicht verlinkt sind", sagt Thore Brors, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Kaffee Partner GmbH.



Über Kaffee Partner



Frischer Kaffeegenuss für den Arbeitsplatz - dieses Versprechen gibt das Unternehmen Kaffee Partner seit 1973. Das Portfolio reicht vom designpreisgekrönten Kaffeevollautomaten über aromatische Kaffeebohnen, Toppings, Tees und Tassen bis hin zu einer Rundumbetreuung inklusive Vor-Ort-Service durch mehr als 130 fest angestellte Servicetechniker. Über 70.000 Büros, Bistros und Bäckerei-Cafés ebenso wie die gehobene Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen bereits auf das breite Produkt- und Leistungsspektrum von Kaffee Partner.



OTS: Kaffee Partner GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78111 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78111.rss2



Pressekontakt: Kaffee Partner GmbH Thore Brors (Leiter Unternehmenskommunikation) Kaffee-Partner-Allee 1, 49090 Osnabrück T: 0541 - 750 45-270 E: presse@kaffee-partner.de



Engel & Zimmermann AG Tilman Sanner Am Schlosspark 15, 82131 Gauting T: +49 89 89 35 63 554 E: t.sanner@engel-zimmermann.de