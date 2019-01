Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Bei der baldigen Auktion von Frequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) sei die Rolle des bisherigen Wiederverkäufers 1&1 Drillisch noch unklar, und so stehe dem Mobilfunker für mindestens zwei Monate eine unsichere Zeit bevor, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Er strich die Aktien daher von seiner Liste der "Top Picks", hält das Profil von Chancen und Risiken aber für weiter attraktiv./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-01-14/14:15

ISIN: DE0005545503