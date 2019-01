Nachdem das britische Pfund im Bereich von 1,437 US-Dollar im Vergleich zum US-Dollar Anfang 2018 ein Doppelhoch ausgebildet hatte, endete die vorausgegangene einjährige Aufwärtsbewegung. Im abgelaufenen Jahr wurden dabei nahezu die gesamten Gewinne bis auf ein Niveau von 1,239 US-Dollar und somit knapp unter das wichtige 38,2 Prozent Fibonacci-Retracement wieder korrigiert. Unter hoher Volatilität gelang es mit Ach und Krach das Niveau zu verteidigen, obwohl ein außerordentlicher Ausreißer das ganze Stabilisierungsszenario noch kurzzeitig bedrohte.

Dem britischen Pfund verleiht Auftrieb aber auch die politische Ausgangslage in puncto Brexit. Es scheint unwahrscheinlich, dass das britische Unterhaus dem Brexit-Vertrag am Dienstag zustimmen wird. Premierministerin May könnte darauf hin den Austritt aus der EU einfach absagen. In diesem Fall bestünde direktes ...

