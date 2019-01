Bei verschiedenen Anwendungen ist es aber zwingend notwendig, dass der Motor sich in die richtige Richtung dreht um Schäden an den Anlagen zu vermeiden. Der Motorstarter »UG 9256/804« aus der Serie »Ministart« von Dold sorgt mit seiner automatischen Drehfeldkorrektur dafür, dass immer ein Rechtsdrehfeld am Motor anliegt. Dazu analysiert ein Mikroprozessor die Nulldurchgänge der drei Phasen und erkennt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...