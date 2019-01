Bonn (ots) - Kulinarische Highlights von Biobauernhöfen, erlesene Weine von Bioweingütern und raffinierte Gerichte von BIOSpitzenköchen - das Bundeslandwirtschaftsministerium präsentiert auf der Internationalen Grünen Woche Berlin vom 18. bis 27. Januar 2019 wieder "bestes Bio" unter dem Dach des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN).



Unter dem Motto "Schwärmen für die Vielfalt" stehen diesmal Bestäuberinsekten und biologische Vielfalt besonders im Fokus des BÖLN-Messeauftritts. Wie kann ich im eigenen Garten oder auf dem Balkon insektenfreundlich gärtnern? Wie baue ich ein Insektenhotel? Wie stelle ich Saatgutpralinen für Bienen her? Was tun Biobäuerinnen und Biobauern für den Erhalt der biologischen Vielfalt? - Am BÖLN-Stand gibt's dazu viel Information aus erster Hand von Fachleuten und Wissenswertes zum Mitnehmen und Nachahmen für zu Hause.



Die Messegäste erfahren außerdem von einem Bio-Forscherteam, warum in Obstplantagen bunte Blühstreifen angelegt werden und wie dadurch Schädlinge natürlich bekämpft werden können. Schwebfliege oder Apfelwickler - am BÖLN-Stand können Gäste Nützlinge und Schädlinge ganz genau unter die Lupe nehmen.



Genussvoll geht's auf der Bühne der Biohalle (Halle 1.2b) zu. Die BIO-Spitzenköche Alfred Fahr und Bernd Trum präsentieren hier täglich kreative Menüs, Snacks und Smoothies. Auf der "Genussreise" können Messegäste Spezialitäten der anwesenden Biobetriebe aus dem Netzwerk der Demonstrationsbetriebe ökologischer Landbau probieren oder an sinnlichen Wein- und Käsedegustationen teilnehmen.



Außerdem gibt's ein unterhaltsames Quiz, kurzweilige Mini-Workshops für Groß und Klein, engagierte Biostädte an den ersten drei Messetagen und viel Information zum Ökolandbau.



Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zeichnet am 24. Januar 2019 ab 12:30 Uhr die Preisträger des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau für ihre innovativen Konzepte und zukunftsweisenden Ideen aus. Der Festakt ist öffentlich. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen (Saal Berlin, Halle 7.3). Hier geht's zur Online-Anmeldung https://service.ble.de/rms/index2.php'site_key=378.



Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft ist eine Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Geschäftsstelle des BÖLN befindet sich in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.



Weitere Informationen zum Messeauftritt 2019 des Bundesprogramms finden Sie unter www.biowoche.de.



Die tägliche Portion Bio gibt's auch per Twitter https://twitter.com/biohoefe (BioIGW19, Biohoefe, BioLiveErleben) oder als WhatsApp-Angebot https://www.bio-live-erleben.de/demobroadcast/.



OTS: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51369 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51369.rss2



Pressekontakt: Kontakt Bundesprogramm: Elmar Seck, BLE/BÖLN, Bonn 0228-6845-2907 elmar.seck@ble.de



Kontakt Messeorganisation IGW Christel Marxen c/o m&p: public relations, Bonn 0228/ 4100 28-42 christel.marxen@mp-gmbh.de www.biowoche.de