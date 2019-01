Nachdem die USA Nutzhanf legalisiert haben, setzt sich nun auch der türkische Präsident Erdogan für einen verstärkten Anbau von Industriehanf in der Türkei ein. Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, setzt sich für die Wiedereinführung des Hanfanbaus in der Türkei ein. Dies berichten die türkische Tageszeitung "Hürriyet". In einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...