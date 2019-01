Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Siemens wieder. Für die Zugfusion von Siemens und Alstom sieht es zudem schlechter aus. Die deutschen Kartellwächter weisen in einem Schreiben an die EU nun offenbar auf "erhebliche Bedenken" gegen die Fusion hin. Bei den Verkäufen steht Dialog Semiconductor auf Platz zwei. Der Chip-Entwickler legte heute die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 vor.