Bei der Premiere der Musikshow "My Hit. Your Song" auf ProSieben sind Sasha, Olly Murs und Jason Derulo dabei. Start des neuen Formats ist am Donnerstag (17. Januar/20.15 Uhr). Die Musiker sollen vor allem genau hinhören: Jeweils zwei Künstler, egal ob etabliert oder Newcomer, spielen die Songs ihrer musikalischen Idole in ihrer eigenen Interpretation - und die sind dabei. Ihr Job ist, anschließend zu entscheiden, welche Coverversion sie am meisten überzeugt hat, wie der Sender am Montag mitteilte.

Aktuelle Hits sind ProSieben zufolge in der Show genauso zu hören wie Klassiker. So bekommt zum Beispiel Jason Derulo seinen Party-Hit "Tip Toe" in einer Fassung mit vier Streichern, einem Piano und einer Soul-Sängerin präsentiert. Am Schluss gibt das Publikum sein Votum darüber ab, welche Interpretation am besten angekommen ist. In der Premierensendung sind unter anderem eine Punkband aus Köln und Duisburg, eine Volksmusik-Band aus Graz, eine Folk-Pop-Rock-Band aus Augsburg und ein Singer-Songwriter aus dem schweizerischen Biel am Start./ah/DP/mis

ISIN DE000PSM7770

AXC0193 2019-01-14/14:53