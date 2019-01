Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Continental von 140 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der verhaltene Ausblick liege unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte konstatiert ein hohes Maß an Unsicherheit durch Strukturwandel und Handelsstreitigkeiten./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 12:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 12:47 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004