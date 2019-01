Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -



Die KI-gesteuerte Technologie von mPrest macht die prädiktive Wartungsplanung von URD-Kabeln möglich, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und Wartungs- und Ersetzungskosten zu reduzieren



mPrest (https://bit.ly/2HiGloI), das führende Software-Unternehmen für missionskritische Überwachung, Steuerung und Big-Data-Analytik für die Märkte industrielles IoT und Internet of Energy (IoE), gab heute bekannt, dass es seine Anwendung "URD Cable Fleet Maintenance Optimization" an San Diego Gas & Electric (SDG&E) geliefert hat, ein KI-unterstütztes Tool, das bevorstehende Kabelausfälle vorhersagt und es SDG&E ermöglicht, die Wartungsvorgänge für URD-Kabelflotten zu optimieren. mPrest und SDG&E werden auf der anstehenden Konferenz DistribuTECH 2019 (https://www.mprest.com/distributech-2019) gemeinsam ein Papier vorlegen, in dem ihr revolutionärer datengesteuerter Ansatz für URD-Kabelwartung präsentiert wird.



Die begrenzte Einsicht von Versorgungsunternehmen in den Zustand ihrer Kabelflotten macht es schwierig, die Wartungs- und Ersetzungsaktivitäten zu priorisieren, bevorstehende Ausfälle vorherzusehen und sie zu verhindern, bevor sie eintreten. Folglich basiert der Austausch von Kabeln größtenteils auf einer Kombination von Erfahrung und reaktivem Ersetzen. Sogar in Fällen, in denen ein proaktiver Plan für den Austausch von Kabeln vorliegt, basieren diese Pläne hauptsächlich auf Kabelalter, bekannten schlechten Jahresbeständen oder gängiger Praxis wie dem Entfernen von nicht-unmantelten Kabeln. Durch den Einsatz von KI und einer Kombination von Systeminformationen und den Betriebs- und Engineering-Erkenntnissen des Versorgungsunternehmens ist mPrest in der Lage, eine Anwendung bereitzustellen, die hervorragende betriebliche und finanzielle Ergebnisse liefert.



"Wir waren auf der Suche nach einem Weg, um mehr Vorhersagbarkeit für die Leistung unserer URD-Kabelflotte zu liefern", so Jade Thiemsuwan, Teamleiter und Ingenieur bei SDG&E. "Durch unsere Arbeit mit dem auf Datenanalytik basierenden Produkt von mPrest können wir Myriaden von Daten aus all unseren Systemen einsetzen, um wertvolle Erkenntnisse über den Zustand unserer URD-Kabel zu erlangen. Das Ergebnis ist eine optimierte Wartungsbudgetplanung und ein kostengünstigerer Betrieb. Wir sind jetzt in der Lage, die Kabelsegmente, die am wahrscheinlichsten ausfallen werden, auf proaktive Weise zu ersetzen und so die Ersetzungskosten erheblich zu reduzieren, während wir die Anzahl ungeplanter Ausfälle reduzieren." Dies schlägt sich in einer besseren Servicequalität für unsere Kunden nieder - unser Hauptziel.



Das interaktive Tool zur Budgetoptimierung ermöglicht es den technischen Teams von SDG&E, historische Daten bezüglich Ausfälle und aktuelle Flottenleistung zu importieren und zu analysieren. Diese können dann eine Aufschlüsselung der wichtigsten Funktionen erhalten, die sich auf die Lebensdauer von Kabeln auswirkt, sowie eine detaillierte und priorisierte Liste von Kabelsegmenten, die mit einem vorgegebenen Budget ersetzt werden sollten.



Durch den besseren Einblick in die Wahrscheinlichkeit von Kabelausfällen auf Segmentebene ist SDG&E jetzt in der Lage, eine intelligente prädiktive Wartung umzusetzen und so den Bedarf an kostspieligen reaktiven Kabelersetzungen zu reduzieren. Durch die Kombination von Finanz- und Analytik-Tools kann das Finanzteam von SDG&E ein proaktives Budget erstellen, das auf den Kabelersetzungspreisen für die reaktiven und proaktiven Fälle basiert, aufgeschlüsselt nach Investitionskosten und Betriebskosten. Benutzerfreundliche Dashboards visualisieren 10-Jahres-Prognosen von reaktiven, proaktiven und Zuverlässigkeitskosten für jedes Jahr, einschließlich vorhergesagter Einsparungen. Im Rahmen der "System of Systems"-Orchestrierungsplattform von mPrest integriert die Anwendung alle relevanten Backend-Systeme in einer einzigen OT/IT-integrierten Plattform, die auch die Automatisierung des Ersetzungsplanungsprozesses für URD-Kabel ermöglicht.



"Datengesteuerte digitale Transformation verändert, wie Versorgungsunternehmen ihre Geschäfte führen, mit Analytik und KI-Tools, die Innovation in der gesamten Branche voranbringen", so Ron Halpern, Chief Commercial Officer von mPrest. "Mit unserer auf Datenanalytik basierender Anwendung kann SDG&E Einsicht in die Bestandsfähigkeit von Erdkabeln und die Wartungs- und Ersetzungsplanung optimieren, was zu großen Einsparungen führt und das Serviceniveau für Verbraucher verbessert."



