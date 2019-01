Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-14 / 14:40 _Berlin, 14. Januar 2019._ Über einen von ihr verwalteten Fonds erwarb die ActivumSG Capital Management Ltd. (ASG), der Immobilienfonds Investment Manager mit Fokus auf die Märkte Deutschland und Spanien, Ende 2018 die Projektentwicklungs- und Vertriebsaktivitäten der WirtschaftsHaus AG aus Garbsen. Im Zuge der Akquisition hatte die ASG verkündet, die übernommenen Unternehmen und die WI-IMMOGroup im Frühjahr 2019 unter einer neuen Dachmarke zusammenführen. Damit entsteht mit rund 1,2 Mrd. Euro Projektvolumen der mit Abstand qualitativ und quantitativ größte Spezialanbieter für Pflegeimmobilien in Deutschland. Die Gruppe ist mit knapp 70 Mitarbeitern an den Standorten Hildesheim und Garbsen tätig. Für die neue WirtschaftHaus / WI-IMMOGroup-Gruppe wird die ActivumSG ein zweiköpfiges CEO Team installieren. Dafür konnte der Investmentmanager jetzt Dr. Karl Reinitzhuber, ehemals Deutschlandchef von Unibail-Rodamco, verpflichten. Er wird in Personalunion als Chief Financial Officer auch das Ressort Finanzen der neuen Gruppe führen. Edwin Thiemann, bisheriger CEO der WirtschaftsHaus AG, ist bereits an Bord - gemeinsam werden beide Manager die Gruppe als Co-CEO's strategisch und operativ führen. Komplettiert wird die Führungsmannschaft durch Ralf Licht als Chief Development Officer und Sandro Pawils als Chief Sales Officer. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Edwin Thiemann und Dr. Karl Reinitzhuber zwei ausgewiesene Immobilienexperten und erfahrene Manager für uns gewinnen konnten. Von der Lösung ein duales CEO Team einzusetzen, versprechen wir uns einen zusätzlichen Schub für das Wachstum.", sagte Stefan Mohr, Head of Corporate Real Estate bei ActivumSG. *Dr. Karl Reinitzhuber *war zuletzt als Unternehmer und Berater im Bereich von Wohn- und Handelsimmobilien unter anderem als Senior Advisor für HBS Global Properties (Eigentümer der Galeria Kaufhof Warenhäuser) und die ILG Gruppe tätig. Davor verantwortete er als Vorsitzender der Geschäftsführung von Unibail-Rodamco Germany den Aufbau und die Weiterentwicklung des Unternehmens in Deutschland. Unter seiner Führung konnte das Portfolio insbesondere durch Fertigstellung von vier Shopping Centern in Leipzig, München, Recklinghausen und Mönchengladbach, der Erweiterung des Ruhr Park in Bochum sowie durch den Erwerb einer Beteiligung am CentrO Oberhausen auf einen Wert von mehr als vier Mrd. Euro ausgebaut werden. Zuvor war Reinitzhuber in verschiedenen Führungspositionen der Hochtief Gruppe in Deutschland und Australien tätig. Dr. Karl Reinitzhuber ist Diplom Kaufmann und Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Dortmund. *Edwin Thiemann* war bisher CEO bei der WirtschaftsHaus AG. Er gründete 1992 das Unternehmen und baute es von einem Finanz- und Versicherungsmakler zu einem bankenunabhängigen und führenden Vollanbieter für Pflegeimmobilien aus. In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnte er mit der WirtschaftsHaus AG im Bereich der Seniorenimmobilien mehr als 8.000 Appartements mit einem platzierten Volumen von über einer Milliarde Euro realisieren. *Über die ActivumSG* Die ActivumSG Capital Management Ltd. ist ein Immobilienfondsmanager mit Sitz in Jersey, der in Deutschland und Spanien investiert. Die Unternehmensgruppe wurde 2007 von Saul Goldstein gegründet und verfügt derzeit über ein Team mit 50 Mitarbeitern in Europa. ASG verwaltet derzeit fünf geschlossene Immobilienfonds mit urprünglichen Eigenkapitalzusagen über insgesamt EUR1,5 Milliarden. Die Fonds investieren in Immobilien und Immobilienunternehmen, die aus Sicht von ASG über erhebliches Potenzial verfügen, welches durch die Arbeit der lokalen Teams gehoben wird. ActivumSG Capital Management Ltd. unterliegt der Aufsicht durch die Jersey Financial Services Commission, und wird in Deutschland von der in Berlin ansässigen ActivumSG Advisory GmbH beraten. *Über die WirtschaftsHaus AG:* Die WirtschaftsHaus AG ist ein bankenunabhängiger Vollanbieter von Pflegeimmobilien. Sie entwickelt, baut, betreibt und verwaltet Seniorenzentren im gesamten Bundesgebiet. Das vorrangige Unternehmensziel der WirtschaftsHaus AG ist dabei, den Markt der Pflegeimmobilien als Kapitalanlage für Privatkunden zu erschließen. Mit ca. 6.200 Kunden, 8.400 verkauften Einheiten und einem platzierten Volumen von über einer Milliarde Euro ist die WirtschaftsHaus AG der führende Produktlieferant für real aufgeteilte Sachwertinvestitionen. *Über die WI-IMMOGroup:* Die WI-IMMOGroup ist ein bundesweit agierendes Immobilienunternehmen mit dem Schwerpunkt Pflegeimmobilien. Sie ist als Projektentwickler, Bauträger, Investor, Dienstleister für Dritte und Vertriebskoordinator tätig. Die WI-IMMOGroup ist ein bundesweit agierendes Immobilienunternehmen mit dem Schwerpunkt Pflegeimmobilien. Sie ist als Projektentwickler, Bauträger, Investor, Dienstleister für Dritte und Vertriebskoordinator tätig. Durch Erfahrung, Kompetenz, Leidenschaft und Fachwissen ist die WI-IMMOGroup in der Lage, in allen Phasen der Projektprozesse zu agieren und zu kooperieren. Die Marktstärke des Unternehmens wird deutlich durch die vergangenen Erfolgsjahre dokumentiert: Hier wurden alleine in den letzten Jahren Objekte für über EUR 440 Mio. im Teileigentum aufgelegt. _Für weitere Informationen: _ www.activumsg.com [1] Für Rückfragen: *nulleins* brand creation Tel.: +49 30 2936464-0 