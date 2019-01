Wien (www.fondscheck.de) - Die Turbulenzen an den Börsen haben das Handelsvolumen bei börsengehandelten Indexfonds (ETFs) in die Höhe getrieben, so die Experten von "FONDS professionell".Die ETF-Tochter der weltgrößten Fondsgesellschaft BlackRock berichte für das Jahr 2018 ein Rekordvolumen von 7,3 Billionen Dollar in den USA und Europa. Im Vorjahr hätten sich An- und Verkäufe lediglich auf fünf Billionen Dollar summiert. Allein in Europa hätten Anleger in erheblichem Maße Geld umgeschichtet. Hier habe sich das ETF-Handelsvolumen auf zwei Billionen Dollar beziffert - ebenfalls ein Rekordwert. ...

