Der Austritt Großbritanniens aus der EU ist ein Dauerthema an den Finanzmärkten und auch in dieser Woche sind alle Augen auf das britische Parlament gerichtet. Denn die Mehrheit bei der Abstimmung über den Scheidungsvertrag ist alles andere als sicher. Wie positionieren sich die Derivateanleger? Was steckt hinter dem erneuten Preisrutsch beim Rohöl? Einschätzungen von Derivate-Experte Kemal Bagci aus dem Handelssaal der BNP Paribas.