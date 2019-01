ROUNDUP 2: Continental ringt mit schwachen Automärkten - Weiter sinkende Marge

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet 2019 wegen der schwachen Automärkte mit einer weiter sinkenden Profitabilität. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde rund 8 und 9 Prozent liegen, teilte der Dax-Konzern am Montag in Hannover mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten bisher für das laufende Jahr eine Marge von zirka 9,2 Prozent auf dem Zettel. 2018 fiel die Marge auf zirka 9,2 (2017: 10,8) Prozent.

ROUNDUP: Dialog Semiconductor erreicht Umsatzziel am unteren Ende der Spanne

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat im vierten Quartal das untere Ende seiner Umsatzprognose erreicht. Die Erlöse lagen bei 431 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag anhand vorläufiger Berechnungen in London mitteilte. Dialog Semi war zuvor von 430 bis 470 Millionen Dollar ausgegangen. Die Aktie verlor zwar zum Handelsstart zunächst knapp 3 Prozent, konnte dann aber ins Plus drehen und notierte am Morgen zuletzt um 4 Prozent höher.

Lufthansa sieht nach Ölpreisrutsch geringeren Anstieg der Treibstoffkosten

FRANKFURT - Nach dem Rückgang der Ölpreise in den vergangenen Monaten muss die Lufthansa 2019 voraussichtlich weniger Geld für Kerosin ausgeben als bisher geplant. Die Kosten für Treibstoff dürften von 6,1 Milliarden Euro 2018 auf 6,3 Milliarden Euro im neuen Jahr steigen, wie aus einer Präsentation für Investoren hervorgeht, die die Fluggesellschaft am Freitagabend auf ihrer Homepage veröffentlichte. Bisher hatte die Airline einen Anstieg auf bis zu 7,0 Milliarden Euro vor Kapazitätssteigerungen erwartet.

Citigroup enttäuscht trotz Milliardengewinn - Schwache Anleihemärkte

NEW YORK - Die amerikanische Großbank Citigroup hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäften mit Firmen- und Privatkunden operativ etwas mehr verdient. Sorgen bereitete dagegen die vor allem zum Jahresende hin schwache Verfassung der Anleihemärkte. Über das Jahr gesehen stieg der Gewinn vor Steuern um 3 Prozent auf etwas mehr als 23 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro), wie die Bank am Montag in New York mitteilte. Die Erträge legten um 1 Prozent auf knapp 73 Milliarden Dollar zu. Damit fiel das Ergebnis etwas schwächer aus, als Experten erwartet hatten, was vor allem auf das schwache Geschäft mit Anleihen zurückzuführen ist. Der Aktienkurs fiel im vorbörslichen Handel um etwa 0,3 Prozent, hielt sich damit aber besser als der Gesamtmarkt.

Newmont will durch Goldcorp-Kauf zum Goldschürfer Nummer eins werden

DENVER - Der US-Bergbaukonzern Newmont Mining will mit einer Milliardenübernahme zum führenden Goldschürfer der Welt aufsteigen. Dazu will die aktuelle Nummer zwei der Branche den kanadischen Konkurrenten Goldcorp übernehmen. Wie das Unternehmen aus Denver im US-Bundesstaat Colorado am Montag mitteilte, soll der Kauf als Aktiengeschäft plus Barkomponente über die Bühne gehen.

Wert der Büroimmobilien von Alstria Office steigt - Aktie legt kräftig zu

HAMBURG - Der Büroimmobilienspezialist Alstria Office profitiert von den weiterhin steigenden Immobilienpreisen. Der Wert seiner Büroimmobilien sei Ende Dezember auf 3,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im MDax notierte Konzern am Montag in Hamburg mit. Damit sei das Portfolio 400 Millionen Euro mehr wert als noch Ende September. Ende 2017 hatte der Wert der Immobilien bei 3,3 Milliarden Euro gelegen. Am Aktienmarkt kam die Neubewertung gut an. Die Aktie legte im Vormittagshandel um 2,73 Prozent zu und war damit größter Gewinner im MDax.

Auch Branchenverband CAAM meldet sinkenden Autoabsatz in China

PEKING - Der Automarkt in China ist im vergangenen Jahr das erste mal seit fast drei Jahrzehnten gefallen: Nach dem Branchenverband PCA meldet auch sein Pendant CAAM am Montag für 2018 rückläufige Absatzzahlen. Laut des Herstellerverbandes CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) wurden 23,7 Millionen Fahrzeuge an Autohändler abgegeben, 4,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Für 2019 erwartet der Verband ein leichtes Wachstum.

HeidelbergCement kommt bei seinen geplanten Verkäufen voran

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat sich in den vergangenen Wochen von einer Reihe seiner Geschäfte getrennt. In Ägypten sei ein ehemaliges Zementwerksgelände nahe des Nils im Stadtgebiet von Kairo versteigert worden, teilte der Dax-Konzern am Montag in Heidelberg mit. Zudem habe das Unternehmen einen Käufer für seine Geschäftsaktivitäten in der Ukraine gefunden. Beide Verkäufe zusammen hätten einen Wert von mehr als 150 Millionen Euro und würden sich leicht positiv auf die Entwicklung des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) im laufenden Jahr im Vergleich zu 2018 auswirken.

ROUNDUP: Fraport erreicht neuen Passagierrekord in Frankfurt

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen wurden im abgelaufenen Jahr so viele Passagiere abgefertigt wie nie zuvor. Insgesamt zählte der Betreiber Fraport mehr als 69,5 Millionen Fluggäste und damit 7,8 Prozent mehr als 2017, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Erst im August hatte Fraport-Chef Stefan Schulte seine Prognose auf mehr als 69 Millionen Passagiere angehoben. Nun fiel der Zuwachs noch etwas deutlicher aus.

Hunderte Flüge am Frankfurter Flughafen wegen Warnstreiks gestrichen

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen wird wegen des angekündigten Warnstreiks an diesem Dienstag (15.1.) nach derzeitiger Planung etwa jeder dritte Flug ausfallen. Nach Angaben des Betreibers Fraport haben die Fluggesellschaften am größten deutschen Airport insgesamt bereits etwa 470 An- und Abflüge gestrichen. Geplant waren an dem Tag einem Fraport-Sprecher zufolge 1200 Flugbewegungen.

Presse: Bundeskartellamt bekräftigt Bedenken gegen Zugfusion Siemens-Alstom

FRANKFURT/LONDON - Die geplante Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom scheint offenbar nur noch wenig Chancen auf eine wettbewerbsrechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission zu haben. Das Bundeskartellamt hat in der vergangenen Woche seine erheblichen Bedenken gegen das Vorhaben in einem vertraulichen Schreiben an die EU-Wettbewerbsbehörde bekräftigt. Das Schreiben liegt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ/Montag) sowie der "Financial Times (Sonntag) vor.

Weitere Meldungen

-DETROIT/Autoexperten: US-Automarkt wird 2019 schwächer

-BMW-Großaktionär Stefan Quandt baut neue Industriegruppe auf

-'Spiegel': Bund privatisiert Toll Collect doch nicht

-Verlust von Gerry Weber wegen Abschreibungen noch höher als befürchtet

-IPO: Onoff AG plant Börsengang im Februar

-Regierungssprecher: Kohle-Treffen im Kanzleramt dient dem Austausch

-Starkes Elektro-Geschäft bringt Würth erneut deutliches Plus

-Warnstreiks beim Kraftwerksbetreiber Uniper

-Möbelmesse IMM gestartet - Branche hofft auf bessere Geschäfte 2019

-Kuka-Chef: Jobabbau bricht kein Versprechen der chinesischen Eigner

-China öffnet Finanzsektor weiter - Limit für Direktinvestitionen verdoppelt

-Nach Spionageverdacht in Polen: Huawei trennt sich von Manager

-ROUNDUP/Experten: Bezahlbare Seniorenwohnungen werden Mangelware

-Finanzinvestor erhöht Anteile an ProSiebenSat.1-Tochter NuCom

-Mehr Unternehmen beteiligen sich an Kosten für Verpackungs-Recycling

-DETROIT/ROUNDUP: Deutsche Autobranche 'sehr besorgt' über US-Handelspolitik

-RWE-Ökostromtochter Innogy kauft sechs geplante Solarparks

-ROUNDUP/Dieselkrise kein Thema: Caravan-Branche sieht kein Ende des Booms

-Streit um Rüstungsexporte über ausländische Tochterfirmen°

