Jahrelang eilten die Investments der geheimnisvollen Milliardärsdynastie Reimann von Erfolg zu Erfolg. Jetzt verlässt einer der wichtigsten Top-Manager das Unternehmen. Was hinter dem Abgang von Bart Becht steckt.

2019 begann für Bart Becht, Peter Harf und Olivier Goudet anders als frühere Jahre. Normalerweise lassen es die Chefs der JAB genannten Investmentgesellschaft der deutschen Milliardärsfamilie Reimann nach Weihnachten ein paar Wochen ruhiger angehen. Weil die drei Manager sonst täglich mehrmals miteinander telefonieren, genießen sie diese Zeit besonders. "Ein paar Tage Ruhe sind gut, um etwas Distanz zu gewinnen", meint ein Kenner des auf rund 30 Milliarden Euro geschätzten Unternehmens. In diesem Jahr blieb die Ruhe aus.

Nachdem bereits das alte Jahr turbulent endete, weil beim von ihnen kontrollierten US-Kosmetik-Riesen Coty Umsatz und Gewinn absackten, gab es nun einen Paukenschlag. An diesem Montagmorgen verkündete JAB, dass Bart Becht die Investmentgesellschaft bald verlassen will. Den Verwaltungsrat von Coty hat er bereits verlassen. Der Abschied des Lambertus Johannes Hermanus Becht, wie der Manager mit vollem Vornamen heißt, trifft JAB schwer. Noch im vergangenen Sommer hieß es, der 62-jährige Niederländer solle bei JAB mehr Führungsaufgaben zu übernehmen und den immerhin 72-jährigen Harf als unausgesprochenen Chef entlasten.

Becht selbst begründet seinen Abschied damit, er wolle in Zukunft lieber Rentner sein. "Nach fast 40 Jahren in der Markenindustrie habe ich entschlossen, dass es Zeit ist, meine Aktivitäten neu auszurichten und in den Ruhestand zu gehen", erklärt er in der offiziellen Mitteilung von JAB. Eine Begründung, die Unternehmensinsider skeptisch betrachten. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein fast arbeitssüchtiger Alphawolf wie Bart nun nur noch Wohltätigkeitsarbeit oder im Park Tauben füttert", sagt einer, der Becht kennt. "Ich glaube, der ist eher nicht ganz freiwillig gegangen."

Für das Aus sollen schlussendlich die Coty-Probleme gesorgt haben - und das Signal, das sie senden. Denn Becht war lange Chairman des Kosmetik-Riesens.

Bisher galten die drei JAB-Chefs als unzertrennlich. Vor allem Harf und Becht waren nach Jahrzehnten sehr vertraut miteinander. Sie arbeiteten lange gemeinsam beim Ursprung des Reimann-Reichtums: dem inzwischen britischen Konsumgüter-Riesen Reckitt Benckiser.

Als Harf im November von Becht den Job als Coty-Chairman übernahm und gleich den CEO Camillo

