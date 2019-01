Zürich (ots) - Hinter den rund 50 E-Scooters, die Mitte Januar in

Zürich unter dem Namen «This is not a scooter» auftauchten, steht der

prominente deutsche Internet-Unternehmer Lukasz Gadowski mit seinem

Unternehmen Go Flash. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe.



Torge Barkholtz, Schweizer Statthalter von Go Flash, begründet den

geheimnisvollen Start als «Open-Beta-Test»: «Wir haben uns bewusst

für die Schweiz als Standort für den ersten Test entschieden und

wollten diesen in Ruhe durchführen.» Die Scooter sollen in einer

späteren Phase unter der Marke «Flash» unterwegs sein. Derzeit will

Barkholtz das Schweizer Team um gut ein Dutzend Mitarbeiter

verstärken.



Gadowski, der Mann hinter Flash, ist in der deutschen Gründerszene

eine bekannte Figur. Der Unternehmer war früher Investor der

deutschen Online-Community StudiVZ. 2011 war Gadowski Mitgründer des

Essenszustellers Delivery Hero, dessen Börsengang 2017 erfolgte.



