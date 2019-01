=== *** 07:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Treffen mit Deutsche-Bahn-Chef Lutz, Berlin *** 08:30 FR/Total SA, Trading Statement 4Q, Courbevoie 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über Ausgleichszahlung wegen Flugverspätung aufgrund eines mehrstündigen Systemausfalls an sämtlichen Abfertigungsschaltern eines Terminals, Karlsruhe *** 10:00 DE/Destatis, PK zum BIP 2018, Berlin preisbereingt PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Sanktionen im SGB II", Karlsruhe *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 EU/EZB-Präsident Draghi, Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Einführung des Euro, Straßburg *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York 13:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Globalen Forum "Future of Europe", Berlin *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 11,0 zuvor: 10,9 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Vorstellung des EZB- Jahresberichts 2017, Straßburg 17:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rochester Economic Summit 18:00 DE/Deutsche Bank AG, Neujahrsempfang mit Vorstandschef Sewing, Berlin 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Braunkohleländer, Gespräch zum Kohleausstieg, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2019 stimmberechtigt im FOMC), Kansas City 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Plano Chamber of Commerce *** 20:00 GB/Parlament stimmt über Brexit-Abkommen ab, London *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** - DE/Verdi, Warnstreiks des Sicherheitspersonals an acht deutschen Flughäfen: - Hamburg, Hannover, Bremen (jeweils ab 00:00 bis 24:00) - Frankfurt (ab 02:00 bis 20:00) - Dresden (ab 03:00 bis 21:00) - München (ab 03:30 bis 24:00) - Leipzig (ab 04:00 bis 18:00) - Erfurt (ab 06:00 bis 22:00) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar - US/North American International Auto Show, Pressetage (seit 14.1.), Detroit ===

