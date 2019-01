Die Baader Bank hat die Einstufung für Encavis nach der Übernahme eines Solarparks in den Niederlanden auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Es sei erfreulich, dass die Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler Solarcentury weiter Früchte trage, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen ändere dies aber nichts, denn Übernahmen dieser Art seien bereits in seinen Wachstumserwartungen enthalten./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 13:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

