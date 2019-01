Führender Anbieter von Zahlungsdiensten verbessert die Messaging-Bot-Lösung auf der Basis von IBM KI-Diensten

Ingenico Group, der weltweit führende Anbieter von nahtlosen Zahlungslösungen, hat einen innovativen Chatbot mit Zahlungsfunktionen auf den Markt gebracht, der die natürliche Sprachverarbeitung (NLP) von IBM Watson verwendet, um ein angenehmes Kundenerlebnis zu schaffen. Mithilfe der Watson-Funktionen kann der Chatbot von Ingenico die eingegebenen Benutzeranfragen besser verstehen. Sprachnuancen und Formulierungen werden präziser interpretiert und natürliche Unterschiede bei der individuellen Ausdrucksweise von Menschen leichter bewältigt. So kann der Bot schnell und effektiv reagieren, um den spezifischen Bedürfnissen jedes Benutzers in einem breiten Spektrum an Sprachen gerecht zu werden. Die neue KI-Komponente reduziert die Anzahl der Schritte, die Verbraucher beim Einkauf abschließen müssen und trägt somit zur Steigerung der Konversionsraten der Händler bei.

Der in Zusammenarbeit mit JoinedApp erstellte Chatbot beinhaltet die sichere Zahlungs-API von Ingenico, die ein attraktiveres Benutzererlebnis der Messaging-App ermöglicht. Der Chatbot erlaubt Kunden den sicheren Einkauf von Produkten und Dienstleistungen über die Chat-Funktion einer Messaging-App und bietet ein umfassendes Kundenerlebnis auf der Chat-Plattform. Durch die Bereitstellung von Zahlungsfunktionen innerhalb der Umgebung der Messaging-App erzielen Händler höhere Konversionsraten, da weniger Schritte bis zum Abschluss des Bestellvorgangs erforderlich sind.

Der Chatbot ist ideal für den Einsatz in den Branchen Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit und Reisen. Er kann rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche aktiv sein, sodass ein Unternehmen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Kunden kommunizieren und Transaktionen abwickeln kann. Darüber hinaus können Unternehmen wertvolle Informationen zu den Bedürfnissen und Wünschen der Chatbot-Benutzer sammeln und so ihr Angebot an die stetig wandelnden Anforderungen ihrer Kunden anpassen.

Gabriel de Montessus, SVP Global Online (Einzelhandelsgeschäft), Ingenico Group, kommentiert die Vorteile der Zahlungsfunktionen des Chatbots: "Diese neue Lösung auf Basis von KI erweitert die Kundenerfahrungen und trägt zu einer signifikanten Verbesserung der Konversionsrate bei. Über die KI-Dienste von IBM Watson teilen Anwender dem "Bot" einfach mit, welches Produkt sie interessiert, und übermitteln die erforderlichen Zahlungs- und Lieferinformationen. Das verstehen wir unter einem echten nahtlosen Zahlungserlebnis für den Verbraucher."

Der Chatbot ist bereits auf dem internationalen Markt der Zahlungslösungen erhältlich und erzielt fünf Mal höhere Konversionsraten als mobile Internetseiten.

Um mehr über den Chatbot oder den Zahlungs-Support von Ingenico zu erfahren, besuchen Sie: www.ingenico.com.

