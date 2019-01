Stuttgart (ots) -



Im Urlaub wollen die Deutschen ihre Freiheit haben. Wollen ihn nach Möglichkeit am liebsten mitten in der Natur verbringen. Davon profitiert die deutsche Caravaning-Branche schon seit etlichen Jahren: 2018 wurden mit über 71.000 Freizeitfahrzeugen hierzulande so viele Reisemobile und Caravans neu zugelassen wie noch nie. Die Branche boomt und hat letztes Jahr erstmals einen Gesamtumsatz von über elf Milliarden Euro erzielt. Diese Zahlen gab Daniel Onggowinarso, der Geschäftsführer des Branchenverbandes CIVD, auf der heutigen (14.01.19) Jahrespressekonferenz am Rand der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT bekannt. Und das Wachstum soll in diesem Jahr noch weiter gehen - laut Prognose sollen in den beiden Segmenten insgesamt acht Prozent mehr Fahrzeuge produziert werden:



Fünf Prozent im Caravan-Segment, was uns auch hier auf den Messeständen bestätigt wird. Also Caravaning liegt weiter im Trend. Wir konnten ja auch bei den Campingplatz-Übernachtungen nochmals richtig zulegen. Das bestätigt unsere Prognose, dass es in dem Segment in Deutschland weiter nach oben gehen wird. Reisemobile - da erwarten wir ein zweistelliges Wachstum weiterhin - trotz aller Debatten um den Diesel. Aber dieses Wachstum wird Fortbestand haben über die nächsten Jahre. (0:25)



Warteschlangen am Check-In, Sicherheitskontrolle am Flughafen, das immer gleiche Unterhaltungsprogramm im Hotel oder Club und Frühstücken nur zu vorgegebenen Zeiten - Reisemobilisten und Caravaner kennen solche Urlaubserfahrungen nur aus Erzählungen. Ihre Devise: Jederzeit spontan verreisen, dort Halt machen, wo es am schönsten ist und bei schlechtem Wetter einfach weiterfahren. Das ist es, was immer mehr Leute ansteckt, weiß Verbandspräsident Hermann Pfaff:



Wir stellen fest, dass junge Familien wieder zum Caravan kommen. Reisemobil ist nach wie vor im Trend und zwar in allen Altersklassen. Es kommen auch viele Jüngere dazu, die über den Gebrauchtwagenmarkt einsteigen. Dazu kommt, dass Urlaub in Deutschland und in Europa wieder in ist. Was sicher für das Reisemobil spricht, ist die Flexibilität. Ich muss den Urlaub nicht in Monats- oder Vierteljahresfristen planen, sondern ich kann sagen: 'Jetzt am Wochenende fahre ich weg'. (0:28)



Deutschland ist seit vielen Jahren Europas größter Markt für Reisemobile. Und bei den neuzugelassenen Caravans konnte erstmals seit langem der bisher größte Wohnwagenmarkt Großbritannien überholt werden. Zudem freuen sich die deutschen Hersteller auch über den wachsenden Export: Bereits über 40 Prozent der Fahrzeuge werden für das Ausland produziert. Reisemobile "made in Germany" sind gefragt und sehen so aus:



Das typische Reisemobil hat zwei Einzelbetten, hat eine schöne, kleine Küche, hat ein kleines, aber praktisches Bad. Das ist das typische deutsche Reisemobil. (0:12)



Caravaning ist cool - das zeigen auch soziale Medien, wo vor allem junge Menschen unter dem Hashtag vanlife ihre Urlaubserlebnisse mit dem trendigen Kastenwagen teilen. Bis zu 3,5 Tonnen schwer, darf er mit einem normalen Pkw-Führerschwein bewegt werden. Die Hersteller achten daher auf eine innovative Leichtbauweise. Denn die Kunden - das zeigt Europas größte Urlaubsmesse CMT - wollen eine bessere Ausstattung und mehr Komfort im rollenden Zuhause. Am besten mit...



Internetverbindung | Dusche | Es gibt ja Wohnwagen mit Fußbodenheizung und Wandheizung. Es gibt alles Mögliche | Für uns Ältere: zwei Betten, damit sie ein-und aussteigen können, das ist wichtig. Also nicht ein schönes französisches Bett, wo der eine über den anderen drübersteigen muss. Sondern rechts und links ein Bett - mehr brauchen Sie nicht | Mit Kindern ist es einfach gut, man hat immer alles dabei, sein Eigenes. (0:24)



Neuester Trend: Die Fahrzeuge werden zunehmend digitaler. Bequem per Smartphone lässt sich die Klimaanlage steuern oder der Stand im Wassertank überprüfen. Die Reiseplanung, Campingplatzsuche und Platzreservierung erfolgt ja eh schon per App. Aber: Wer für diesen Sommer noch ein Reisemobil mieten will, sollte sich beeilen. Die Nachfrage ist ungebrochen. Auch beim Verband. Laut Mitgliederumfrage rechnet kein Unternehmen mit sinkenden Umsätzen. Hersteller wie Zulieferer stocken Arbeitsplätze auf und haben viele Jobs in dieser Wachstumsbranche zu vergeben.



Wir haben ein neues Portal: Unter www.sonnigekarriere.de stellt sich die Branche vor. Da können Interessierte schauen, welche Jobs es gibt und an wen sie sich richten können. Vor allem wollen wir den Interessenten auch die Caravaning-Branche schmackhaft machen. Weil es einfach eine wunderschöne Branche ist, größtenteils noch familiär geführt, bodenständig und sie produziert einfach ein tolles Produkt. (0:24)



Der Verband CIVD hat das Jobportal SonnigeKarriere.de gestartet, die die Branche und ihre Berufe vorstellt. Die Caravaning-Branche wuchs 2018 das mittlerweile fünfte Jahr in Folge und peilt auch für das neue Jahr ein neues Rekordergebnis an.



