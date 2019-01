Nachdem die Aktien von Morphosys und Evotec im Wochenvergleich besonders stark gelaufen waren, müssen sie zum Start der neuen Woche eine Korrekturbewegung hinnehmen. Morphosys ist im Wochenvergleich mit einem Plus von 10,9 Prozent sogar der stärkste Wert im MDAX, gefolgt von Gerresheimer, Hella, Wacker Chemie und Evotec auf Platz fünf, die 9,1 Prozent zulegte. So sind die recht deutlichen Abschläge am heutigen Montag infolge von Gewinnmitnahmen doch etwas leichter zu verkraften: Evotec verliert 3,7 Prozent und Morphosys 2,5 Prozent.

