Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei Heat Biologics (WKN: A2JB4Y): Erst kündigte man vergangene Woche die Vorstellung seiner neuen Phase-2-Daten auf der Weltbühne ASCO an. Wenige Tage später folgte ein spannendes Business Update mit Informationen über eine Studienerweiterung. Heute dann der richtige Paukenschlag…

Heat hat überraschend früh die erste Dosierung eines Patientens mit HS-110 in Kombination mit Mercks Mega-Blockbuster Keytruda verkündet, dem neuen umsatzstärksten PD-1-Inhibitor mit fast 2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. Ganz nebenbei wurden positive Resultate aus der laufenden Phase 2 der Heat-Therapie in Kombination mit Bristol-Myers Squibbs Opdivo vermeldet - was für ein Ding!

Als bislang einzige zugelassene PD-1-Inhibitoren spielen Keytruda und Opdivo jedes Jahr Milliarden ein. Quelle: loncarblog.com

Breites Potenzial der Plattform-Technologie

Klar ist: Eine Studienerweiterung nimmt man nicht in Angriff, wenn das zugrundeliegende Präparat zuvor in der ursprünglich getesteten Kombinationstherapie nur wenig vielversprechende Resultate liefert.

Wer ...

