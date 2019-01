Nachdem Barrick Gold (WKN: 870450) und Randgold sich im September zum weltgrößten Goldproduzenten zusammengeschlossen hatten, stand die ehemals führende Newmont Mining (WKN: 853823) unter Zugzwang. Kurzerhand übernimmt Newmont nun Goldcorp (WKN: 890493) und steigt damit erneut zum größten Produzenten auf.

Warum fusionieren plötzlich so viele Rohstoffproduzenten, nicht nur im Goldsektor? Die Antwort liegt auf der Hand: Alle wollen ihren Aktionären beweisen, dass sie trotz Investitionssenkungen keinen Produktionsrückgang auf Konzernebene vermelden müssen. Außerdem können die neuen Einheiten schlagkräftiger am Kapitalmarkt agieren und sich effizienter positionieren.

Die Fusionen und Übernahmen im Goldsektor markieren das potenzielle Ende eines langjährigen Bärenmarktes, der 2011 begann und bis 2016 dauerte und vereinzelt bis heute anhält. Quelle: unsplash.com

Der 10-Milliarden-Dollar-Deal könnte ein erfolgreiches Goldjahr 2019 einläuten

Newmont bietet 0,328 seiner Aktien für jede Goldcorp-Aktie und dürfte damit den Goldcorp-Aktionären eher einen Gefallen erweisen. Von Widerstand seitens Goldcorp ist nach Ankündigung dieser freundlichen Übernahme nicht auszugehen.

Goldcorp kassierte im Oktober sogar seine Prognosen für das 3. Quartal, woraufhin die Aktie über 20% verlor. Das wiederum sorgte wohl für Begehrlichkeiten bei Newmont, denn so günstig waren Goldcorp-Aktien seit dem Jahr 2002 nicht mehr.

Welchen Sinn hat die Übernahme von Goldcorp?

Zunächst wollen beide Konzerne sparen. Die Branche hat sich in den letzten Jahren verschlankt und die Fusion dürfte 100 Mio. US$ jährlich an Verwaltungskosten einsparen.

Doch wir glauben im Gegensatz zu einigen Finanzmedien nicht, dass dies der Hauptgrund für den Zusammenschluss war.

Der größte Faktor dürfte eher der gewesen sein, dass Goldcorp sich mit zahlreichen Finanzbeteiligungen an diversen Explorationsprojekten eine starke Entwicklungspipeline geleistet hat, die grundsätzlich für eine langfristige Wachstumsstrategie sorgt, die Newmont derart nicht hatte.

Immerhin zielt Goldcorp darauf ab, seine Goldreserven bis 2021 auf 60 Mio. Goldunzen zu erhöhen.

Newmont-Goldcorp wäre gemeinsam mit rund 100 Mio. Goldunzen der reservenstärkste Goldproduzent der Welt.

"Der Zusammenschluss wird das weltweit führende Goldunternehmen mit den besten Vermögenswerten, Mitarbeitern, Perspektiven und Wertschöpfungsmöglichkeiten schaffen", gibt sich Newmont-CEO Gary Goldberg optimistisch.

