Die Stadtwerke Bochum haben bis Ende 2018 alle vom Bund geförderten öffentlichen Ladesäulen im Bochumer Stadtgebiet in Betrieb genommen. Konkret handelt es sich um 24 Normalladesäulen mit einer Ladeleistung von 22 kW und sieben Schnellladesäulen mit 50 kW. An den Ladestationen sind nach Angaben der Stadtwerke in den ersten Wochen in fast 1.700 Ladevorgängen rund 14.000 kWh Ökostrom geladen worden. ...

