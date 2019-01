BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann verliert den Kopf hinter ihrem spektakulären Expansionskurs. Der Niederländer Bart Becht verlässt im laufenden Jahr die JAB-Holding, die die Beteiligungen der Reimanns managt. "Nach fast 40 Jahren in der Markenindustrie habe ich entschlossen, dass es Zeit ist, meine Aktivitäten neu auszurichten und in den Ruhestand zu gehen", erklärte der 62-Jährige in einer Mitteilung.

Becht, der Reimann-Vertraute Peter Harf und der Manager Olivier Goudet bauten die Holding der Familie um. Durch milliardenschwere Zukäufe formten sie einen internationalen Kaffeeriesen, der Marken wie Jacobs und Douwe Egberts, Kaffeehausketten und Amerikas Kaffeebrüher Keurig vereint.

Ihre Expansion bezahlten sie mit dem sukzessiven Verkauf von Anteilen an dem Reinigungsmittelhersteller Reckitt Benckiser.

Probleme bereitete dem Manager-Trio zuletzt der Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty, den JAB 1992 übernommen hatte. Die Integration von Kosmetik- und Pflegemarken von Procter&Gamble, die Coty 2015 für 12,5 Milliarden Euro übernommen hatte, stellen das Management vor Schwierigkeiten. Im November wurde Becht als Chairman bei Coty von Harf abgelöst, nachdem der Aktienkurs immer mehr nachgegeben hat. Für die Reimann-Erben hatte das hohe Vermögensverluste zur Folge.

Becht sitzt in zahlreichen Aufsichtsräten der JAB-Beteiligungen und hinterlässt damit eine Lücke. Ihn sollen drei Manager ersetzen, die zu JAB als Partner kommen. Der Franzose Fabien Simon wird Finanzvorstand, der Brasilianer Ricardo Ritter soll sich um die Schwellenmärkte kümmern und der aus Polen stammende Jacek Szarzynski wird für die Kaffeehauskette Pret Panera verantwortlich sein.

January 14, 2019

