Das Medizintechnik-Unternehmen Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsquartal wichtige Kenngrößen gesteigert. So legte die Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) in den drei Monaten bis Dezember von 13,2 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 14,9 Prozent zu. Das Ebit kletterte von 38,9 auf 48,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 324 Millionen Euro.

"Für den Ergebnisanstieg waren unter anderem temporär rückläufige Forschungs- und Entwicklungskosten verantwortlich", hieß es in der Mitteilung. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen weiter eine Ebit-Marge von 14 bis 16 Prozent. De Aktie von Carl Zeiss Meditec reagierte nicht nachhaltig auf die Mitteilung./fba/he

ISIN DE0005313704

AXC0223 2019-01-14/16:22