Baader Helvea Swiss Equities Conference: Schweizer Unternehmen geben einen optimistischen Ausblick für 2019

Presseinformation: Baader Helvea Swiss Equities Conference: Schweizer Unternehmen geben einen optimistischen Ausblick für 2019

Unterschleißheim, 14. Januar 2019: Auf der 15. Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz, die am Freitag nach zwei Konferenztagen zu Ende ging, trafen 67 führende Schweizer Unternehmen auf 270 institutionellen Investoren aus 18 Ländern. Die Entscheidungsträger der größtenteils Smallcap und Midcap Unternehmen zogen in zahlreichen Einzelpräsentationen ihre Resümees über den Verlauf der vergangenen Quartale. Waren in 2018 die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für schweizerische Unternehmen überaus positiv, trübt sich auch hier für 2019 das Bild etwas ein. Trotzdem sehen viele eidgenössische Unternehmensverantwortliche und Investoren die Schweiz für das neue Jahr als sichere Bank. Starke Marktpositionen der global agierenden kleineren und großen schweizerischen Unternehmen zeugen von funktionierenden Geschäftsmodellen. Zudem könnte der Frankenkurs die Attraktivität der Anlage in schweizerische Produkte ebenfalls unterstützen, war die einhellige Meinung der Konferenzteilnehmer in diesem Jahr.

"Wir sehen, dass die Schweiz als Anlageland nicht nur durch die fundamentalen Daten, sondern auch durch Brexit und andere geopolitische Unsicherheiten für 2019 ein hohes Attraktivitätsniveau aufweist", so Oliver Riedel, der bei der Baader Bank für das Kundengeschäft zuständige Vorstand als Resümee zur erfolgreichen Veranstaltung.

Die nächste Baader Helvea Swiss Equities Conference wird Mitte Januar 2020 wieder in der Schweiz stattfinden.

Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.