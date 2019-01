Hannover (www.aktiencheck.de) - Am morgigen Dienstag findet die Abstimmung im House of Commons über das Brexit-Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU statt, so die Analysten der Nord LB. Mit großer Spannung werde auf das Ergebnis geschaut - es sei das Highlight der Woche. Die Analysten würden mit keiner Zustimmung zum Brexit-Vertrag rechnen, so dass die Hängepartie vorerst weitergehen dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...