Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta020/14.01.2019/16:15) - Wie wir soeben erfahren haben, wurden der Kremlin AG aus der Kapitalerhöhung der Karwendelbahn AG 4.000 Aktien zugeteilt. Die zugeteilten 4.000 Aktien werden entsprechend von der Kremlin AG gezeichnet.



(Ende)



