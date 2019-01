Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Modehändler verzeichne auf vergleichbarer Basis immer wieder den stärksten Umsatztrend, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe dies als Folge des differenzierten Geschäftsmodells, aber auch eines Vorsprungs bei der Integration der weltweiten Läden sowie des Online-Handels./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2019 / 17:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0148396007