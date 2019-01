Pennies & Kryptos: Unlimited

Äpfel und Birnen soll man nicht miteinander vergleichen. Das mag stimmen. Aber mutige Thesenaufstellungen oder Vergleichsermittlungen schaden sicherlich nicht. In Sachen Bitcoin und Co. kommen mir einige Gedanken auf, besonders beim Blick auf Charts, Anblick losrennender Herden und späterem Wunden lecken, was mich an so manche Pennystock Companies erinnert. Gibt es Gemeinsamkeiten oder doch nicht?

Schauen wir auf den Bitcoin Chart:

und dann auf Charts aus dem Pennystock-Bereich. Die Werte aus Beitrag vom 09.10.2018:

Top oder Flop? Die Pennystocks Senator Minerals, Jaxon Mining, Marapharm Ventures und andere…

Diese Aktien sind in einem relativ kurzen Zeitraum stark gestiegen und wurden beworben. Dann ging's wieder tendenziell abwärts. Zur Frage wie es denn nun weitergeht, lässt sich bei zwei der erwähnten Unternehmen jetzt feststellen:

Aus Senator Minerals wurde Tisdale Resources Corp. mit Namenswechsel und Reverse Split (R/S) 1:4 (WKN: A1W04T / ISIN: CA8168812052).

