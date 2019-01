Hannover (www.aktiencheck.de) - Der seit Weihnachten anhaltende Erholungstrend der Ölpreise setzte sich fort und ließ das Barrel Brent am Freitag knapp unter der Marke von USD 60 und damit bereits rund 20% fester schließen als zum Tief an Heiligabend, so die Analysten der Nord LB. Nachdem in der Vorwoche insbesondere die Hoffnung auf eine Entspannung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China für Unterstützung am Ölmarkt gesorgt habe, sei eingangs dieser Woche erneut das Gespenst einer abkühlenden Weltwirtschaft in Gestalt enttäuschend schwacher Außenhandelsdaten aus China aufgekommen und belaste gegenwärtig die Ölnotierungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...