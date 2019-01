Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die Apo Asset Management (apoAsset) beteiligt sich an der Fondsboutique Medical Strategy, so die apoBank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fondsspezialist apoAsset, der zur Deutschen Apotheker- und Ärztebank und Deutschen Ärzteversicherung gehört, erwirbt einen Anteil von 25,1 Prozent an dem Unternehmen. Zusammen entsteht dadurch das größte deutsche Spezialisten-Netzwerk für globale Gesundheits-Fonds mit über 20 Fondsmanagern, wissenschaftlichen Beratern und Marktanalysten. Medical Strategy bleibt als Unternehmen eigenständig, sowohl bei der Anlagephilosophie als auch bei der Geschäftsführung. ...

