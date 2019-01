Brüssel (www.aktiencheck.de) - Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk haben heute (Montag) in einem Schreiben an die britische Premierministerin Theresa May weitere Klarstellungen zu dem zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ausgehandelten Austrittsabkommen und der politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen abgegeben, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...