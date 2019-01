Die USA sind aktuell der zweitgrößte Elektroautomarkt der Welt. VW will darum auch das US-Werk für Produktion von Elektroautos fit machen.

Volkswagen plant in seinem Werk Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee den Bau von Elektroautos. Dafür sollten in den Standort 800 Millionen Dollar investiert und 1000 neue Stellen geschaffen werden, kündigte VW am Montag auf der Automesse in Detroit an.

Der ...

