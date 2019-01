Von Nathan Allen

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Ölkonzern Royal Dutch Shell und der niederländische Pensionsfonds PGGM wollen den zum Verkauf stehenden Energieversorger Eneco möglicherweise gemeinsam übernehmen. Wie beide Unternehmen mitteilten, prüfen sie ein gemeinsames Gebot. Eneco gehört derzeit mehreren Kommunen, die das auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen zum Verkauf via Auktion gestellt haben.

Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, so Shell und PGGM. Es sei jetzt an den Eneco-Eigentümern, über die nächsten Schritte im Verkaufsprozess zu entscheiden. Ein potenzielles Transaktionsvolumen wurde nicht genannt.

