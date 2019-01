Die Vorzugsaktie von Volkswagen befindet sich derzeit in einem charttechnisch neutralen Trend. Der Wert hat in den vergangenen Tagen die Aufwärtsfahrt an den Börsen mitgemacht. Wenn jetzt noch eine bestimmte Hürde überwunden wird, geht es um die Rückeroberung des Aufwärtstrends mit 20 % Potenzial.

Denn: Die Aktie befindet sich derzeit über der wichtigen Marke von 140 Euro, die zuletzt unterkreuzt worden war. Bis zur runden Marke von 150 Euro wartet nun lediglich eine Hürde bei 147,50 Euro. ... (Frank Holbaum)

