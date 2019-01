DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Erwachsenen" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.055,18 -0,48% +1,79% Stoxx50 2.816,02 -0,59% +2,03% DAX 10.855,91 -0,29% +2,81% FTSE 6.849,71 -0,99% +2,82% CAC 4.762,75 -0,39% +0,68% DJIA 23.902,33 -0,39% +2,46% S&P-500 2.583,41 -0,49% +3,05% Nasdaq-Comp. 6.920,72 -0,73% +4,30% Nasdaq-100 6.555,24 -0,70% +3,56% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,53 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,26 51,59 -0,6% -0,33 +12,9% Brent/ICE 59,85 60,48 -1,0% -0,63 +10,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,85 1.287,49 +0,3% +3,36 +0,6% Silber (Spot) 15,63 15,60 +0,2% +0,03 +0,9% Platin (Spot) 802,90 810,35 -0,9% -7,45 +0,8% Kupfer-Future 2,62 2,66 -1,4% -0,04 -0,3%

Die Ölpreise litten anfangs stärker unter der Angst vor einer konjunkturbedingt schwächeren chinesischen Nachfrage, verringerten später aber ihre Verluste gut. Daten der Zollbehörden hätten gezeigt, dass China im Dezember trotz des Handelskonflikts sehr viel Öl importiert habe, Harry sagte Tchilinguirian, Leiter der globalen Rohstoffstrategie bei BNP Paribas. Gold profitierte derweil von den Konjunktursorgen und der Unsicherheit vor der anstehenden Brexit-Abstimmung.

FINANZMARKT USA

Nach dem Abriss der fünftägigen Serie von Kursgewinnen am Freitag prägen auch am Montag Gewinnmitnahmen das Geschehen an der Wall Street. Allerdings haben sich die Indizes deutlich vom Tagestief nach oben abgesetzt. Auf der Stimmung lasten vor allem die enttäuschend ausgefallenen Handelsbilanzzahlen aus China. Im Fokus stehen zudem weiter der andauernde Haushaltsstreit und seine Folgen für die US-Wirtschaft. Daneben nimmt die Bilanzsaison langsam Fahrt auf. So hat die Citigroup noch vor Handelsbeginn Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt, die mit Verzögerung sehr gut ankommen, da das Ergebnis über den Erwartungen lag. Zunächst hatte die Aktie nachgegeben, auch weil die Bank ihr gutes Abschneiden zu einem Großteil einer niedrigeren Steuerquote verdankt. Die Aktie steigt um 3,2 Prozent. Daneben steht eine Übernahme im Blick. Newmont Mining bietet 10 Milliarden Dollar in Aktien für Goldcorp. Während die Newmont-Aktie um 7,9 Prozent nachgibt, springt der Goldcorp-Kurs um 7,8 Prozent nach oben. Eine Abstufung auf Hold von Buy durch HSBC drückt den Kurs von Chevron um 0,8 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwache chinesische Konjunkturdaten und die bevorstehende Abstimmung im britischen Unterhaus über die Brexit-Vereinbarung haben die Kauflust am Montag gedämpft. Unter den Einzelwerten stiegen Continental trotz eines ernüchternden Ausblicks um 3 Prozent. Der schwache Ausblick komme nicht unerwartet, hieß es. Im Fokus standen ferner erneut die angeblichen Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer", sagte ein Händler über die zunehmende Frequenz von Meldungen und Indizien zu diesem Thema. Deutsche Bank gewannen 0,1 Prozent, Commerzbank verloren 1,3 Prozent. Beiersdorf fielen nach einer Abstufung durch die UBS 2,4 Prozent. Leicht positiv wurden Aussagen der Lufthansa (+1,2 Prozent) zu geringeren Treibstoffkosten aufgenommen. Dialog Semiconductor (plus 1,9 Prozent) hat im vierten Quartal weniger umgesetzt als im Vorjahresquartal, lag damit damit aber noch innerhalb der eigenen Prognosebandbreite - allerdings am unteren Rand. In Mailand brachen Banca Monte dei Paschi um 10,2 Prozent ein. Die Europäische Zentralbank hatte am Freitagabend eine Warnung ausgesprochen wegen der schwachen Finanz- und Ertragslage der italienischen Bank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.42 Uhr Fr, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1477 +0,12% 1,1474 1,1472 +0,1% EUR/JPY 124,17 -0,18% 124,05 124,27 -1,2% EUR/CHF 1,1254 -0,26% 1,1290 1,1276 -0,0% EUR/GBP 0,8914 +0,01% 0,8932 0,8942 -1,0% USD/JPY 108,18 -0,31% 108,11 108,34 -1,3% GBP/USD 1,2871 +0,06% 1,2846 1,2832 +0,8% Bitcoin BTC/USD 3.672,00 +4,68% 3.541,50 3.646,25 -1,3%

Fluchtwährungen wie Yen und Schweizer Franken profitierten etwas von der Verunsicherung der Anleger. Das britische Pfund, das schon am Freitag von Spekulationen auf eine Verschiebung des Brexit profitiert hatte, baute seine Gewinne noch etwas aus. Laut einem Bericht des Fernsehsenders ITV erhält die britische Premierministerin Theresa May Unterstützung aus den Reihen der Konservativen: Mitglieder der European Research Group wollen demnach am Dienstag für die Austrittsvereinbarung mit der EU stimmen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Enttäuschend ausgefallene Handelsbilanzzahlen aus China haben zum Wochenauftakt an den ostasiatischen Börsen für Kaufzurückhaltung gesorgt. Daneben lehnten sich die Anleger auch wegen bevorstehender wichtiger Ereignisse, etwa der Abstimmung über die Brexit-Vereinbarung im britischen Unterhaus am Dienstag, nicht allzuweit aus dem Fenster. Gesucht waren angesichts der diversen Unsichertheitsfaktoren sichere Häfen, abzulesen unter anderem am anziehenden Yen. Unter den Einzelwerten kamen in Seoul die Autowerte zurück. Hyundai büßten 1,2 Prozent ein und Kia Motors knapp 0,6 Prozent, nachdem die Analysten von Daiwa letzteres Papier auf "Hold" zurückgestuft hatten. Um 3,1 Prozent nach unten ging es in Südkorea für Aekyung. Nomura hatte Anleger darauf eingestimmt, dass der Anbieter von Home-Shopping-Kanälen im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlen könnte. Aufwärts ging es um 2,1 Prozent für Korean Air aufgrund der zuletzt etwas gesunkenen Ölpreise. In Hongkong stieg die Lenovo-Aktie um 4,6 Prozent, nachdem Goldman Sachs den Wert auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel um 80 Prozent erhöht hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VW baut Elektroautos in USA ab 2022 in Chattanooga

Volkswagen hat sich in den USA für Chattanooga als Produktionsstandort für Elektrowagen entschieden. Das Werk im US-Bundesstaat Tennessee sei somit die erste Fabrik in Nordamerika, die künftig auch Stromer produzieren werde, so VW. Das erste Elektroauto aus Chattanooga soll 2022 vom Band rollen. VW will rund 700 Millionen Euro investieren, bis zu 1.000 Arbeitsplätze sollen durch den Ausbau direkt entstehen.

Innogy kauft sechs große Solarfelder in Thüringen und Bayern

Der Energieversorger Innogy hat sechs Solarparks in Thüringen und Bayern übernommen. Die Essener kaufen die Projekte bereits im Dezember von der Regensburger Primus Gruppe, mit der der Stromkonzern bereits auf dem Feld der Windkraft an Land zusammenarbeitet. "Diese Kooperation weiten wir nun auf den Bereich Photovoltaik aus. Primus ist ein kompetenter und regional stark aufgestellter Entwicklungspartner", erklärte Innogys Solarchef, Thorsten Blanke.

Carl Zeiss Meditec erzielt Margensprung im 1. Quartal

Carl Zeiss Meditec hat im ersten Geschäftsquartal dank geringerer Kosten die Gewinnmarge deutlich gesteigert. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 per Ende Ende September bestätigte der Jenaer Medizintechnikanbieter. Demnach soll die EBIT-Marge zwischen 14 und 16 Prozent liegen.

Gerry Weber erwartet nun höheren EBIT-Verlust für vergangenes Gj

Gerry Weber erwartet nun nach vorläufigen Zahlen einen noch höheren operativen Verlust (EBIT) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 als im Dezember kommuniziert. Grund hierfür seien zum einen höhere Rückstellungen für die Restrukturierung des Premium-Segments Hallhuber, die das Management aufgrund einer neuen Planung für notwendig erachtet. Zum anderen würden im Segment Retail die Wertberichtigungen für die Landesgesellschaften in Norwegen und Finnland erhöht, teilte das Modeunternehmen aus Halle in Westfalen mit.

Diebold-Nixdorf-Minderheitsaktionären winken 54,80 Euro Abfindung

Die verbliebenen Minderheitsaktionäre der Diebold Nixdorf AG können sich beim bevorstehenden Squeeze-Out auf eine Barabfindung von 54,80 Euro je Aktie einstellen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein externer Bewertungsgutachter diesen Betrag auf Grundlage einer Unternehmensbewertung der Diebold Nixdorf AG ermittelt. Er entspreche dem volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs der Aktie vor der Ankündigung vom 7. November, die Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen. Ein gerichtlich bestellter Prüfer habe den Betrag vorläufig bestätigt.

IPO/Summit will Tochter Luxco an die Frankfurter Börse bringen

Den Immobilienkonzern Summit Germany zieht es an die Frankfurter Börse. Wie das Unternehmen mitteilte, erwägt es für seine Tochter Luxco eine Börsennotierung im Prime Standard. Der Börsengang soll in diesem Jahr erfolgen, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

Reimann-Clan verliert Strategen Bart Becht

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 12:12 ET (17:12 GMT)

Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann verliert den Kopf hinter ihrem spektakulären Expansionskurs. Der Niederländer Bart Becht verlässt im laufenden Jahr die JAB-Holding, die die Beteiligungen der Reimanns managt. "Nach fast 40 Jahren in der Markenindustrie habe ich entschlossen, dass es Zeit ist, meine Aktivitäten neu auszurichten und in den Ruhestand zu gehen", erklärte der 62-Jährige in einer Mitteilung.

Euronext bietet 636 Millionen Euro für Börse Oslo

Die Euronext NV will sich breiter aufstellen. Der Betreiber von mehreren Börsenplätzen in Europa hat eine Offerte über 6,24 Milliarden norwegische Kronen (umgerechnet 636 Millionen Euro) in bar für die Oslo Bors VPS Holding ASA abgegeben. Je Aktie werden 145 Kronen geboten. Dies entspreche einem Aufschlag von 32 Prozent auf den Schlusskurs von Oslo Bors am 17. Dezember.

Glencore gab Kredite für fragwürdige Investments im Kongo

Der Rohstoffhändler Glencore hat offenbar mehr Kredite an Unternehmen mit Verbindungen zum israelischen Diamantenmagnaten Dan Gertler gegeben als bisher bekannt. Wie aus Unterlagen hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte, liegt die Gesamtsumme der Darlehen und Vorschüsse bei knapp 1 Milliarde US-Dollar. Dieser Betrag sei über eine Zeitspanne von zehn Jahren ab 2007 geflossen. Mit den Geldern sollten unter anderem die Investments von Gertler mitfinanziert werden.

Shell and PGGM prüfen gemeinsames Gebot für Versorger Eneco

Der Ölkonzern Royal Dutch Shell und der niederländische Pensionsfonds PGGM wollen den zum Verkauf stehenden Energieversorger Eneco möglicherweise gemeinsam übernehmen. Wie beide Unternehmen mitteilten, prüfen sie ein gemeinsames Gebot. Eneco gehört derzeit mehreren Kommunen, die das auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen zum Verkauf via Auktion gestellt haben.

Telecom Italia beruft Aktionärstreffen für Ende März ein

Die Telecom Italia SpA hat dem Bitten von Großaktionär Vivendi nachgegeben und eine Hauptversammlung einberufen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Aktionärstreffen am 29. März stattfinden. Bei Telecom Italia tobt ein Machtkampf zwischen dem französischen Medienkonzern Vivendi und dem US-Hedgefonds Elliott.

Citigroup übertrifft Gewinnerwartungen - Erträge sinken

Die Citigroup hat im vierten Quartal wieder einen Milliardengewinn eingefahren und die Erwartungen übertroffen. Die Bank, die den Auftakt der Berichtssaison der großen US-Finanzhäuser macht, profitierte von niedrigeren Kosten und einer geringeren Steuerquote als im Vorjahr. Allerdings litt das Handelsgeschäft unter die schwierigen Marktbedingungen.

US-Energiekonzern beantragt wegen Waldbrandfolgen Gläubigerschutz

Der kalifornische Versorger PG&E Corp wird zum Monatsende Gläubigerschutz beantragen. Elektrische Anlagen des Unternehmen sollen einige der verheerenden Waldbrände in Kalifornien entzündet haben, weshalb Schadensersatzforderungen in einem Gesamtvolumen von 30 Milliarden Dollar auf PG&E zukommen könnten.

Newmont übernimmt Goldcorp für 10 Mrd US-Dollar in Aktien

Die Konsolidierung in der Goldbranche nimmt Fahrt auf: Die Newmont Mining Corp will den Wettbewerber Goldcorp in einem kompletten Aktiendeal für 10 Milliarden US-Dollar übernehmen. Erst im vergangenen September hatte die kanadische Barrick Gold Corp den Kauf von Randgold Resources Ltd für 6 Milliarden Dollar ebenfalls in Aktien angekündigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 12:12 ET (17:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.