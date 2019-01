Baden-Baden (ots) - Dienstag, 15. Januar 2019 (Woche 3)/14.01.2019



20.15 Marktcheck



Gefährlicher Zusatzstoff - krankmachendes Carrageen in vielen Lebensmitteln



Geprellte Sparer - wie P&R zehntausende Kunden um ihr Geld brachte



Horrende Stornogebühren - macht MSC mit Kunden in Not Kasse?



Heimisches Superfood - das können Kohl, Brokkoli und Co.



Kampf der Kälte - Tipps gegen eisige Hände und Füße



Kritisch, hintergründig, unabhängig - so berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" dienstags von 20:15 Uhr bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen zur Sendung unter www.SWR.de/marktcheck.



Mittwoch, 16. Januar 2019 (Woche 3)/14.01.2019



08.50h bis 13.00 h: SR hat anderen, getrennten Programmablauf



08.50 (VPS 08.49) SR: Reiseziel Kalabrien (WH von DI) Erstsendung: 25.07.2010 in SR



09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Wahl des Antisemitismus-Beauftragten und Rede von Patrick Weiten im Landtag



13.00 (VPS 13.45) Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz Erstsendung: 27.01.2014 in SWR/SR



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Guido Cantz Folge 51



Donnerstag, 17. Januar 2019 (Woche 3)/14.01.2019



01.15 h: Sendung wird mit VT/UT ausgestrahlt!



01.15 Wildes Deutschland - Der Stechlin



Im Reich der klaren Seen Erstsendung: 11.12.2013 in NDR



Samstag, 19. Januar 2019 (Woche 4)/14.01.2019



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Winterquartier Parkbank Die Obdachlosenhelfer von Trier Erstsendung: 13.01.2018



Die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt, es fällt bereits der erste Schnee: Eine besonders harte Zeit für Menschen, die auf der Straße leben. Und das werden in Zeiten großer Wohnungsnot gerade immer mehr.



Wie hält man das überhaupt aus? Die SWR Reportage folgt den Trierer Streetworkern Jenny Lohrmann und Jörg van den Boom durch die kalte Nacht. Die beiden versuchen, Obdachlose dauerhaft von der Straße zu holen oder sie wenigstens mit warmen Schlafsäcken und Handschuhen zu versorgen - und treffen auf Menschen mit bewegten Schicksalen.



Ein Einblick in eine Welt am unteren Rand der Gesellschaft.



Sonntag, 20. Januar 2019 (Woche 4)/14.01.2019



18.45 h: Sendung ist eine Schnittfassung, deshalb wird das Erstsendedatum gestrichen.



18.45 BW: Treffpunkt



Hornschlittenrennen Grindelwald



Montag, 21. Januar 2019 (Woche 4)/14.01.2019



07.30 h: Sendung ist eine Schnittfassung, deshalb wird das Erstsendedatum gestrichen.



07.30 Treffpunkt (WH von SO) Hornschlittenrennen Grindelwald Erstsendung: 20.01.2019 in SWR BW



Freitag, 01. Februar 2019 (Woche 5)/14.01.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Bewusst vom Leben lassen



Mittwoch, 06. Februar 2019 (Woche 6)/14.01.2019



22.00 "mal ehrlich ... haben wir einen Kita-Notstand?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Zu wenige Kitaplätze, überlastete Erzieherinnen, gefrustete Eltern - hat Deutschland einen Kita-Notstand? Darüber spricht Moderator Florian Weber im SWR Bürgertalk.



Überall im Land klagen Eltern darüber, dass sie keine Betreuung für ihre Kleinsten finden. In der Folge müssen sie lange auf einen Kita-Platz warten oder Abstriche bei den Öffnungszeiten in Kauf nehmen. Ein großes Problem ist der Personalmangel - auch für die Erzieherinnen selbst, die dadurch überlastet sind.



Dabei betonen Politiker/innen aller Parteien seit Jahren, wie wichtig eine gute frühe Bildung sei, damit die Bildungschancen der Kinder nicht länger von ihrer sozialen Herkunft abhängig seien.



