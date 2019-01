Investition in internationales Unternehmen für PVC-Compoundlösungen kommt nach vier Jahren zum Abschluss

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, gab heute den Verkauf von NAKAN, einem globalen Unternehmen für PVC-Compoundlösungen mit Hauptsitz in Reims, Frankreich, an die Westlake Chemical Corporation (NYSE: WLK) bekannt, der am 2. Januar 2019 stattfand.

Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital, sagte: "Der Verkauf von NAKAN kennzeichnet einen bedeutenden Wendepunkt für das NAKAN-Geschäft, da es sich der internationalen Plattform von Westlake anschließt und sich in eine neue Wachstumsphase begibt. Dieser Exit kommt einer wichtigen Weiterentwicklung von OpenGate gleich, wobei wir unsere Investitionsstrategie für das untere mittlere Marktsegment in ganz Nordamerika und Europa testen. Mein Dank gilt dem gesamten Team von NAKAN für seine Bemühungen während der letzten vier Jahre. Ich wünsche allen viel Erfolg unter der Leitung von Westlake."

Sebastien Kiekert Le Moult, Partner bei OpenGate, dirigierte den gesamten Lebenszyklus der NAKAN-Investition vom Zeitpunkt der Akquisition bis hin zu Transformation und Umsetzung. Kiekert Le Moult kommentierte: "NAKAN ist ein Spiegelbild der Investitionsstrategie von OpenGate im mittleren Marktsegment und wir sind stolz auf alles, was erreicht wurde. Von einer vollständigen Ausgliederung bis hin zur Implementierung eines facettenreichen Plans zur operativen Verbesserung erfuhren Vertrieb und Margen von NAKAN seit der Übernahme durch OpenGate im Jahr 2015 eine deutliche Verbesserung. Nach allem, was erreicht wurde, ist NAKAN am richtigen Punkt in seiner Entwicklung, um von Westlake übernommen zu werden, sodass das Unternehmen unter neuer Führung weiter vorankommen kann."

OpenGate Capital erwarb NAKAN 2015 im Rahmen einer größeren Übernahme von Kem One SAS im Jahr 2014, ein vollintegrierter Upstream-Produzent von PVC-Harzen. Die Übernahme von NAKAN wurde während OpenGates Vorfinanzierungszeitraum abgeschlossen und war Teil des Altportfolios.

NAKAN betreibt acht Produktionswerke in China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Spanien und Vietnam sowie eine Weltklasse-Forschungsanlage in Frankreich und ein Applikationslabor in den USA. NAKAN-Produkte werden bei verschiedensten Anwendungen von Kunden in der Automobilbranche, im Bauwesen und in der Medizinbranche genutzt.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen für Unternehmensausgliederungen, interne Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

