Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Amgen auf "Sector Perform" belassen. Die Fragen der US-Gesundheitsbehörde FDA an den FDA-Beratungsausschuss deuteten darauf hin, dass die Regulierer von der Wirksamkeit des Medikamentes Evenity zur Behandlung von Osteoporose bei bestimmten Patientinnen überzeugt sind, schrieb Analyst Kennen Mackay in einer am Montag vorliegenden Studie./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 11:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / 11:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

