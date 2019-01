David E. Shaw wird Chairman of the Board und Philip Laskawy Lead Independent Director des neuen Unternehmens

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) und Vets First Choice gaben heute ihre Kandidaten bekannt, die den 11köpfigen Vorstand von Covetrus bilden sollen. Covetrus wird als neue eigenständige Aktiengesellschaft aus dem geplanten Spinoff des Unternehmens Henry Schein Animal Health und der nachfolgenden Fusion mit Vets First Choice entstehen. Die Fusion wird voraussichtlich am oder um den 4. Februar 2019 vollzogen.

Wie bereits angekündigt, übernimmt David E. Shaw, Mitbegründer und Chairman von Vets First Choice, die Position des Chairman of the Board von Covetrus. Shaw unterstützte den Aufbau verschiedener, wissenschaftlich orientierter Erfolgsunternehmen wie beispielsweise Ikaria und IDEXX, für die er als Gründungsvorstand und CEO tätig war. Philip A. Laskawy, ehemaliger Partner, Chairman und Chief Executive Officer des Wirtschaftsprüfungsunternehmens EY LLP und zurzeit als Lead Independent Director im Vorstand von Henry Schein tätig, wird diese Funktion auch bei Covetrus wahrnehmen. Die nachstehenden Personen werden voraussichtlich ebenfalls in den Vorstand von Covetrus berufen:

Benjamin Shaw, President, Chief Executive Officer von Covetrus und Mitbegründer sowie Chief Executive Officer von Vets First Choice

Betsy Atkins, Chief Executive Officer des Venture Capital-Unternehmens Baja LLC

Deborah G. Ellinger, Senior Advisor der The Boston Consulting Group und ehemalige CEO bzw. President von vier Private-Equity-Unternehmen, darunter Ideal Image

Sandra L. Helton, ehemalige EVP und Chief Financial Officer von Telephone and Data Systems, Inc.

Mark J. Manoff, ehemaliger Partner und Americas Vice Chair von EY

Edward M. McNamara, President und Mitbegründer des Venture-Building-Unternehmens TeamLaunch, LLC

Steven Paladino, EVP, Chief Financial Officer und Board Member von Henry Schein

Ravi Sachdev, Partner von Clayton Dubilier Rice

Benjamin Wolin, ehemaliger Chief Executive Officer und Mitbegründer von Everyday Health sowie Berater von 3L Capital LLC

"Wir wollten einen Vorstand bilden, der den expansiven und transformativen Charakter des Unternehmens Covetrus widerspiegelt. Wir sind überzeugt, mit unserer Kandidatenliste dieses Ziel im Hinblick auf Qualifikationen, Vielseitigkeit, Unabhängigkeit und andere Qualitäten zu erreichen", erklärte David Shaw. "Dieses Team bietet die perfekte Mischung an relevanter Erfahrung, globalem Fachwissen und umfassenden Kompetenzen in allen wichtigen Vorstandsfunktionen, mit denen Covetrus seine technologieorientierte Serviceplattform weltweit skalieren und den Fortschritt in der Veterinärmedizin vorantreiben kann."

"Es ist eine Ehre, mit der Funktion des Lead Independent Director betraut und Teil eines so hochkarätigen Vorstandsteams zu werden", erklärte Philip Laskawy. "Wir bei Covetrus setzen uns für eine starke Unternehmensführung ein, indem wir einen Rahmen der Rechenschaftslegung schaffen, der eine langfristige Wertschöpfung sicherstellt."

Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind

Ein Registrierungsdokument auf Formular S-1/S-4 bezüglich dieser Transaktion wurde bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Anlegern und Wertpapierinhabern wird dringend empfohlen, das Registrierungsdokument und den vorläufigen Prospekt (einschließlich aller Änderungen oder Ergänzungen dazu sowie aller Dokumente, auf die darin verwiesen wird) sowie alle anderen, bei der SEC eingereichten relevanten Dokumente aufmerksam zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über die Parteien und die geplante Transaktion enthalten. Das Registrierungsdokument, der vorläufige Prospekt und andere, relevante und bei der SEC eingereichte Dokumente, können kostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov angefordert werden, sobald sie verfügbar sind. Diese Unterlagen können, sobald sie verfügbar sind, auch kostenlos bei Henry Schein, Inc. angefordert werden. Dazu richten Sie bitte eine schriftliche Anfrage an Carolynne Borders bei Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, NY 11747, USA. Diese Mitteilung ist kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Verkaufs- oder Kaufangebots für jegliche Wertpapiere, und es erfolgt auch kein Verkauf von Wertpapieren in einem Rechtsgebiet, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Angebotseinholung oder ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Rechtsgebietes gesetzwidrig wäre. Es ergeht kein Angebot von Wertpapieren auf andere Weise als über einen Prospekt, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung erfüllt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Gemäß den "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 geben die Parteien die folgenden, zur Vorsicht mahnenden Hinweise bezüglich bedeutender Faktoren, die unter anderen dazu führen können, dass künftige Ergebnisse maßgeblich von den hier ausdrücklich oder implizit genannten zukunftsgerichteten Aussagen, Erwartungen und Annahmen abweichen können. Diese Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen wie "womöglich", "könnte", "erwarten", "beabsichtigen", "überzeugt sein", "planen", "schätzen", "Prognose", "Projekt", "voraussichtlich" oder anderen vergleichbaren Ausdrücken zu erkennen. Zu derartigen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem insbesondere Aussagen über die Vorteile der Transaktion, einschließlich künftiger finanzieller und betrieblicher Ergebnisse, Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten. Alle Aussagen zu Betriebsleistungen, Ereignissen oder Entwicklungen, die unseren Erwartungen oder Prognosen zufolge in Zukunft eintreten werden einschließlich Aussagen zu voraussichtlichen Synergien und dem erwarteten Zeitplan für den Abschluss der Transaktion sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten und sind keine Garantien für künftige Leistungen. Darum sollten Sie sich nicht auf jegliche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften oder Branchenergebnisse maßgeblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Darstellungen künftiger Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Beispielsweise könnten die zukunftsgerichteten Aussagen von diversen Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem insbesondere Risiken in Verbindung mit der Fähigkeit der Unternehmen, die Transaktion zum Abschluss zu bringen, sowie die Zeitplanung des Abschlusses der Transaktion, der Erhalt der erforderlichen Zustimmungen, die erfolgreiche Integration von Betrieb und Mitarbeitern, die Verwirklichung der erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion, die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung der Transaktion oder des Abschlusses der Transaktion auf Beziehungen, darunter zu Mitarbeitern, Kunden und Konkurrenten, die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu binden, die Fähigkeit, angestrebte Ergebnisse zu erzielen, Veränderungen in den Finanzmärkten, Zinssätzen und Wechselkursen sowie die sonstigen Risiken und Faktoren, die in der Registrierungserklärung auf Formblatt S-1/S-4 erörtert werden, welche bei der SEC eingereicht wird, insbesondere die Risiken unter der Überschrift "Risk Factors" in der Registrierungserklärung. Wir übernehmen ausdrücklich keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Über Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) ist ein Unternehmen für Lösungen für Fachkräfte des Gesundheitswesens, das durch ein Netzwerk von Menschen und Technologie angetrieben wird. Mit über 22.000 Team Schein-Mitglieder und mehr als einer Millionen Kunden weltweit ist das Unternehmen der weltweit größte Anbieter von unternehmerischen, klinischen, technologischen und Supply Chain Lösungen zur Verbesserung der Effizienz von niedergelassenen Zahnarzt-, Veterinär- und allgemeinärztlichen Praxen. Darüber hinaus zählt das Unternehmen Zahnlabore, staatliche und institutionelle Gesundheitseinrichtungen, Kliniken sowie andere alternative Pflegeeinrichtungen zu seinen Kunden.

Henry Schein, ein in den NASDAQ-100- und S&P-500-Indexen gelistetes FORTUNE-500-Unternehmen, verfügt über ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Beratern, die Gesundheitsdienstleister mit den hochwertigen Lösungen versorgen, die sie für die Verbesserung des betrieblichen Erfolgs und ihrer klinischen Ergebnisse benötigen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden exklusive und innovative Produkte und Lösungen, einschließlich Praxis-Management-Software, E-Commerce-Lösungen, Spezial- und Chirurgie-Produkte sowie eine breite Palette an Finanzdienstleistungen. Henry Schein verfügt über ein zentralisiertes, automatisiertes Vertriebsnetz mit einem Warenbestand von mehr als 120.000 Markenprodukten und Artikeln der Henry-Schein-Eigenmarke sowie über 180.000 zusätzlichen, als Sonderbestellung erhältlichen Produkten.

Henry Schein hat seinen Hauptsitz in Melville, New York, und verfügt über Niederlassungen in 34 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar und seit seinem Börsengang 1995 belief sich die jährliche Wachstumsrate des Unternehmens auf etwa 15 Prozent. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein und @HenrySchein auf Twitter.

Über Vets First Choice

Vets First Choice ist ein Innovationsunternehmen im Bereich technologieorientierter Dienstleistungen, um Tierärzte mit Erkenntnissen zu versorgen, die auf die Steigerung des Kundenengagements und die Optimierung der Tierarztpraxis ausgerichtet sind. Die Plattform von Vets First Choice, die mit Software-Workflow für die Führung der Tierarztpraxis integriert ist, nutzt Erkenntnisse und Analysen, Kundenengagement- und Pharmadienste, um die Auflageneinhaltung durch proaktives Verschreibungsmanagement zu verbessern. Durch direkte Zusammenarbeit mit Tierarztpraxen zur Schließung von Versorgungslücken will Vets First Choice seine Tierarztkunden in die Lage versetzen, neue Umsatzchancen wahrzunehmen, sich an Veränderungen im Kaufverhalten von Haustierbesitzern anzupassen, die Kundenbeziehungen zu optimieren und die Versorgungsqualität sowie die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vetsfirstchoice.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190114005719/de/

Contacts:

William Durling

Vice President of Corporate Communications

wdurling@vetsfirstchoice.com

603-769-7471

Nicholas Jansen

Vice President of Investor Relations

nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com

407-761-8172

Ann Marie Gothard

Vice President, Corporate Media Relations

annmarie.gothard@henryschein.com

631-390-8169

Carolynne Borders

Vice President, Investor Relations

carolynne.borders@henryschein.com

631-390-8105