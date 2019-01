Die Loxam Group ("Loxam") gibt bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Nationwide Platforms Limited ("Nationwide") die Übernahme von UK Platforms Limited ("UKP") von der HSS Hire Group plc ("HSS") abgeschlossen hat. UKP beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und betreibt eine Flotte von ca. 3.000 motorbetriebenen Arbeitsplattformen.

"Ich heiße das qualifizierte, erfahrene Führungsteam und die gleichermaßen qualifizierten Mitarbeiter von UKP in der Loxam Group herzlich willkommen", so Don Kenny, CEO des Unternehmensbereichs Powered Access von Loxam. "Mit der geballten Kompetenz von UKP und Nationwide werden wir in der Lage sein, marktführende Lösungen für das Arbeiten in großer Höhe anzubieten, und dies für sehr kleine lokale KMU bis hin zu den größten Kunden im Land.

Gérard Déprez, der Vorstandsvorsitzende von Loxam, äußerte sich folgendermaßen: "Ich freue mich, den Abschluss dieser Transaktion bekanntgeben zu dürfen. Sie ermöglicht es Loxam, seine Position auf dem britischen Markt für motorbetriebene Arbeitsplattformen zu stärken. Die Übernahme ist ein konkreter Beweis für unser Vertrauen in den größten Mietmarkt Europas, für unser Engagement auf diesem Markt und für die Zukunftsaussichten der britischen Bauwirtschaft.

Steve Ashmore, der CEO von HSS, merkt dazu an: "UK Platforms ist ein herausragendes Unternehmen. Dieser Eigentümerwechsel wird sicherstellen, dass das Unternehmen das nötige Know-how und die nötige Unterstützung erhält, um seinen positiven Wachstumskurs fortzusetzen. Das Unternehmen UK Platforms hat in den letzten Jahren auf herausragende Weise zum Erfolg der HSS Hire Group beigetragen. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, um den Kunden von HSS spezielle Leistungen aus dem Bereich motorbetriebener Arbeitsplattformen bereitstellen zu können. In wünsche UK Platforms auch im Namen von HSS alles Gute für die Zukunft. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um das Wachstum unserer beiden Unternehmen voranzubringen.

Loxam wurde von Allen Overy LLP (betriebswirtschaftliche Fragen sowie Fusionen und Übernahmen) und von White Case LLP (Kartell- und Wettbewerbsrecht) beraten.

Über LOXAM:

Loxam ist der führende Ausrüstungsvermieter in Europa, der im Jahr 2017 ungeprüfte Proforma-Umsätze von 1.435 Millionen Euro auswies und rund 7.900 Mitarbeiter beschäftigt. Das Netzwerk von Loxam umfasst mehr als 750 Zweigstellen, die in 13 Ländern Europas (Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Belgien, Schweiz, Spanien, Portugal, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Norwegen und Italien) sowie im Nahen Osten, Marokko und Brasilien angesiedelt sind.

Weitere Informationen: www.loxam.com

Über HSS Hire:

HSS Hire Group plc spezialisiert sich auf Werkzeug- und Ausrüstungsvermietung und damit verbundene Dienstleistungen in Großbritannien und in Irland und unterhält ein Netzwerk von mehr als 250 Zweigstellen. Das Unternehmen erzeugt über 90 Prozent seines Umsatzes mit Firmenkunden, während es sich auf die Segmente Wartung und Betrieb konzentriert. HSS ist auf dem Hauptmarkt der Londoner Börse notiert.

Weitere Informationen: www.hsshiregroup.com

