Thomas Modrowski verfügt über beträchtliche Erfahrung beim Bau und der Inbetriebnahme von neuen Walzwerken sowie in der metallverarbeitenden Industrie und wird das Braidy Atlas Walzwerk während der derzeitigen Bauphase sowie der für 2020 geplanten Inbetriebnahme leiten.

Braidy Industries, Inc. ("Braidy Industries?), ein in Ashland (Kentucky) angesiedelter Metallproduzent für die globale Transport- und Verteidigungsindustrie, hat Thomas Modrowski zum Präsidenten seiner Tochtergesellschaft Braidy Atlas ernannt. Mit dieser Ernennung hat Braidy Industries einen weiteren Schritt unternommen, um den Wiederaufbau der Region Appalachia mit dem Bau des ersten Aluminiumwalzwerks nach dem neuesten Stand der Technik in über 30 Jahren anzuführen.

Seit Juni 2017 hatte Modrowski die Position des Executive Vice President of Construction bei Braidy Industries inne und wird nun den Betrieb von Braidy Atlas leiten und die Fertigstellung des Walzwerks und die integrierte Aluminiumblechherstellung überwachen. Er verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in der Aluminum- und Stahlverarbeitung sowie über einzigartige Erfahrung mit kompletten Neubauten ("auf der grünen Wiese") in der Stahlindustrie.

Der CEO von Braidy Industries, Craig Bouchard, sagte: "Aufgrund seiner Fachkenntnisse ist Tom die ideale Besetzung, um dafür zu sorgen, dass Braidy Atlas eine rasche Qualifizierung von unseren OEM-Partnern in der Automobilindustrie erhält. Er hat sich als leistungsstarkes Mitglied der Geschäftsleitung bewährt und hat auch während der laufenden Bauarbeiten dafür gesorgt, dass wir sowohl im Zeitplan als auch im gesteckten Finanzrahmen bleiben.?

Das Braidy Atlas Walzwerk wird eine Jahreskapazität von 300.00 US-Tonnen pro Jahr haben und Aluminiumblechprodukte der Serien 3000, 5000 und 6000 herstellen. Die Kapazität des neuen Walzwerks ist für die ersten sieben Produktionsjahre bereits voll ausgebucht. Mithilfe der nanokristallinen Metalllegierungstechnologie der Tochtergesellschaft NanoAL beabsichtigt Braidy Atlas letztendlich kostengünstiges, leichtes Aluminiumblech herzustellen, das bei gleichen Produktionskosten um 20 Prozent stärker ist.

Seine erweiterte Rolle kommentierte Modrowski: "Es ist mir eine Ehre die Gelegenheit zu erhalten, das Braidy Atlas Walzwerk in seine nächste Phase als landesweit führender, kostengünstiger Produzent von Aluminumblech für die Automobilindustrie zu führen. Ich habe das Vergnügen, Seite an Seite mit einem unglaublich engagierten Team von Managern auf unser gemeinsames Ziel eines hochqualitativen Kundenservice hinzuarbeiten, während wir eine erstklassige, technologisch anspruchsvolle Fertigung in die Region Appalachia bringen.?

Thomas Modrowski weist umfangreiche Führungserfahrung in führenden Stahl-, Beschichtungstechnologie- und Merchandising-Unternehmen auf. Von 1985 bis 1995 hat Modrowski als Mitarbeiter von US Steel ein Team geleitet, das die Planung, Installation, Einrichtung und nachfolgende Leitung von Double Eagle, einem Produzenten von jährlich fast 900.00 US-Tonnen exponierten Metallblechprodukten für die Automobilindustrie verantwortet hat. Als President von Electric Coating Technologies betrieb er die Wiedereröffnung seines Verarbeitungsbetriebs, der später von Esmark Steel Group übernommen wurde. Anschließend fungierte er als President von Esmark Steel. Tom war im Vorstand von Mountain State Carbon, LLC, Wheeling Nisshin, Inc., Ohio Coatings Company, Great Western Steel und Wheeling Specialty Processing tätig.

Thomas Modrowski hat einen Bachelor of Arts in Mathematik vom Wabash College in Crawfordsville (Indiana).

Über Braidy Industries, Inc.:

Braidy Industries, Inc. wurde gegründet, um einen nationalen Wandel in der Herstellung und im Einsatz von effizienten, umweltfreundlichen Metalllegierungen einzuläuten, die leichter und stärker als die Metalle sind, die derzeit zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. In der Materialwissenschaft vollzieht sich zurzeit eine Leichtbaurevolution und wir haben die Absicht, die metallerzeugende Industrie durch transformative Ökonomie und Technologie zu stören. Wir sind davon überzeugt, dass wir hervorragend aufgestellt sind, um diese Transformation anzuführen, indem wir die Infrastruktur errichten, um eine zügige Annahme und Skalierung von Metallleichtbautechnologien der nächsten Generation zu ermöglichen. Mit seinem ersten Projekt, dem Bau eines neuen Aluminiumwalzwerks im EastPark Industrial Center in Ashland (Kentucky), positioniert sich das Unternehmen als kostengünstiger Produzent von jährlich 300.000 US-Tonnen serienreifen Aluminiumblechs der Serien 3000, 5000 und 6000 für die Automobilindustrie. Die Braidy-Tochtergesellschaft Veloxint ist ein MIT-inkubiertes Unternehmen für Leichtbaulösungen, das Teile mithilfe einer neuartigen nanokrystallinen Technologie herstellt. NanoAL, die neueste Tochtergesellschaft von Braidy, ist weltführend in der Anwendung der Wissenschaft der nanokristallinen Technologie auf Aluminiumblech. Wir versuchen mit unseren Plänen für den Bau und Betrieb eines neuen Aluminiumwalzwerks nach dem neuesten Stand der Technik und der Akquisition unserer neuesten Tochtergesellschaften Veloxint Corporation und NanoAL LLC, die Brady unserer Meinung nach an die Spitze der Leichtbautrends in der Metallindustrie setzt, die Zukunft der Metallindustrie zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.braidyindustries.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

