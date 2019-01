Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) hat auf Basis vorläufiger Daten innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2018/19 den Umsatz auf rund 324 Mio. EUR erhöht. Dies entspricht einem Umsatzwachstum um rund 10% gegenüber dem Vorjahreswert von 294,7 Mio. EUR. Dabei spielten Währungseffekte nur eine geringfügige Rolle.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im selben Zeitraum auf 48,1 Mio. EUR

(Vorjahr 38,9 Mio. EUR) deutlich an, was einer EBIT-Marge (EBIT in Prozent vom Umsatz) von 14,9% entspricht (Vorjahr 13,2%). Für den Ergebnisanstieg waren unter anderem temporär rückläufige Forschungs- und Entwicklungskosten ...

