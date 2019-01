Halle (ots) - Es sind diese und andere "Einzelfälle" etwa aus Sachsen oder dem NSU-Komplex, die eine Erkenntnis nahe legen: Dass zwar nicht die Mehrheit der Beamten in den Sicherheitsbehörden rechts tickt - aber doch zumindest eine unübersehbare Minderheit. Leider wird die Politik der Herausforderung nicht gerecht - im Gegenteil. Über die Chatgruppe und mögliche Weiterungen erfährt man öffentlich nichts, auch weil die ihr angehörenden Polizisten keine Angaben machen. Offenbar fehlt der Wille der hessischen Landesregierung, der Sache auf den Grund zu gehen. Stattdessen fühlen sich Polizisten zu dem unglaublichen Rat an Basay-Yildiz ermutigt, sich einen Waffenschein zu besorgen. Man kann das auch als Hinweis verstehen, dass diese sich auf die Polizei lieber nicht verlassen sollte.



