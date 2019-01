Die Aktien von Gannett sind am Montag im Zuge einer Übernahmeofferte um knapp 20 Prozent auf 11,68 US-Dollar in die Höhe gesprungen. Damit notieren die Papiere wieder auf dem Niveau von Mai 2018. Das Medienunternehmen MNG Enterprises will den Verlag der Zeitung "USA Today" für 12 Dollar je Gannett-Aktie kaufen. MNG hält aktuell einen Anteil von 7,5 Prozent an Gannett.

MNG hat bereits mehrere Zeitungen in den USA geschluckt und ist bekannt dafür, drastische Kostensenkungen durchzusetzen. Der Verwaltungsrat von Gannett kündigte an, das Übernahmeangebot "sorgfältig zu prüfen"./la/fba

ISIN US3647301015

AXC0283 2019-01-14/21:03